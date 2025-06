Ragusa. Polizia ambientale in azione: sanzionato per abbandono indiscriminato di rifiuti in pieno centro storico

RAGUSA – Continua senza sosta l’attività delle pattuglie di polizia ambientale impegnate nel contrasto all’irregolare smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. L’obiettivo resta quello di intervenire contro quei soggetti che, ignorando le norme in materia di conferimento, si rendono responsabili di comportamenti illeciti e dannosi per l’ambiente.

“Stamane infatti – dichiara l’assessore Giovanni Gurrieri – è stato identificato in pieno centro storico un soggetto al quale è stato elevato verbale dell’importo di 600 euro, per essersi reso responsabile di abbandono indiscriminato di rifiuti sulla pubblica via”.

Un gesto incivile che ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze preposte al controllo del decoro urbano. L’amministrazione comunale, attraverso l’attività della polizia ambientale, ribadisce la tolleranza zero nei confronti di chi sporca e danneggia il territorio. Un’azione doverosa che si inserisce in un percorso più ampio di vigilanza e sensibilizzazione ambientale. Nella mattinata di domani si provvederà alla bonifica dell’area, con la rimozione dei diversi sacchi contenenti rifiuti di ogni genere.

