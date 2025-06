Pozzallo. “Debutto” in piazza per l’associazione “Slava Ukraini”

Ottima prima missione per l’associazione “Slava Ukraini” che ha fatto il suo debutto in piazza Municipio, a Pozzallo. Tre giorni, da domenica 22 a martedì 24 giugno, per raccogliere fondi e solidarietà per il martoriato popolo ucraino. Una bella iniziativa che ha visto i volontari della giovane associazione spendersi per una nobile causa. A conclusione dei tre giorni, i vertici dell’associazione italo-ucraina sono rimasti abbastanza contenti della generosità che i pozzallesi hanno manifestato per l’iniziativa. Molti sono stati i turisti che si sono avvicinati alla bancarella allestita in piazza Municipio. C’è stata pure la donazione di 100 euro da parte di un pozzallese, la quale è stata molto gradita. Innumerevoli gli attestati di solidarietà per il popolo ucraino, che, ricordiamolo, da tre anni vive una guerra ingiusta e crudele.

“È nostro dovere – dice il presidente dell’associazione, Oksana Khliebovska – come cittadini europei e democratici, non restare in silenzio di fronte a un conflitto che minaccia la stabilità internazionale. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare concretamente il nostro sostegno alla popolazione ucraina, che da oltre tre anni resiste con straordinario coraggio”.

“La Pozzallo che conosco – ha ribadito il vicepresidente dell’associazione, Calogero Castaldo – ha risposto egregiamente alla nostra iniziativa. Avremo altri appuntamenti presso le frazioni balneari della costa iblea a supporto della popolazione ucraina, nella speranza che si possa contribuire all’invio di aiuti per le popolazioni che stanno soffrendo”.

Fra gli obiettivi prossimi dell’associazione, entrare in contatto con altre associazioni italo-ucraine per cercare di creare una rete che possa essere a supporto della popolazione ucraina.

