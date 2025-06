Nasce il Premio di Laurea “Ing. Ignazio Conti”: una borsa di studio per l’impegno ambientale e professionale ibleo

Scicli – Per onorare la memoria e il duraturo impegno dell’ingegnere Ignazio Conti, figura storica nell’ambito professionale e ambientale dell’area iblea, la sua famiglia, in collaborazione con Legambiente Scicli ‘Kiafura’, ha istituito il Premio di Laurea “Ing. Ignazio Conti”. Questa borsa di studio, del valore di 1.000 euro, è dedicata a giovani neolaureati in Ingegneria o Architettura che abbiano sviluppato tesi capaci di coniugare progettazione architettonica, sostenibilità ambientale e attenzione al territorio, con un focus particolare sul paesaggio e il tessuto sociale ibleo.

Ignazio Conti (1932–2015) è stato un ingegnere e attivista ambientalista, tra i promotori dell’impegno ecologista di Legambiente a Scicli negli anni Ottanta. La sua visione lungimirante del rapporto tra progettazione e ambiente, fondata su rispetto, equilibrio e responsabilità, ha lasciato un’impronta significativa. Il premio che porta il suo nome intende essere un tributo alla sua preziosa eredità professionale e civile, fungendo da ponte tra il passato e il futuro dell’architettura e dell’ingegneria sostenibile.

Il bando è aperto a tutti i laureati che abbiano conseguito una laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) in Ingegneria o Architettura tra il 2023 e il 30 aprile 2025 presso un’università italiana. Le tesi verranno esaminate da una commissione di esperti che valuterà l’originalità, la qualità, la coerenza con le tematiche del bando e l’attenzione alla sostenibilità e al territorio.

La documentazione necessaria dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2025 agli indirizzi email: michele.conti@unipv.it e a.gambuzza@legambientesicilia.it. È fondamentale specificare nell’oggetto dell’email “Premio di Laurea Ing. Ignazio Conti”.

La cerimonia di premiazione si terrà a Scicli (RG) in una data che verrà comunicata in seguito. Sarà un momento simbolico per celebrare il passaggio di testimone tra una generazione di pionieri dell’impegno ambientale e i nuovi protagonisti della progettazione sostenibile.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando completo e la scheda di partecipazione, è possibile consultare il sito di Legambiente Sicilia: www.legambientesicilia.it.

