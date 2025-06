Il Modicano Lorefice conquista il podio. Bronzo e “Best Poser” ai Campionati di Bodybuilding di Catania

CATANIA – Una giornata memorabile per il bodybuilding siciliano e, in particolare, per la città di Modica. Lorenzo Lorefice, giovane promessa del culturismo modicano, ha brillato oggi ai campionati internazionali di bodybuilding tenutisi a Catania, aggiudicandosi un prestigioso terzo posto nella categoria Under 21 e l’ambito premio speciale “Best Poser”.

L’evento, che ha visto atleti provenienti da diverse nazioni sfidarsi a colpi di muscoli e definizioni, ha evidenziato il talento e la dedizione di Lorefice, il quale ha saputo imporsi in una competizione di altissimo livello. Il bronzo conquistato nella categoria Under 21 è il frutto di mesi di allenamenti intensi, disciplina ferrea e una preparazione meticolosa, che hanno portato Lorenzo a presentarsi sul palco in una condizione fisica eccellente.

Ma non è solo la massa muscolare e la definizione ad aver colpito la giuria. Lorenzo Lorefice ha dimostrato una padronanza scenica eccezionale, guadagnandosi il riconoscimento di “Best Poser”. Questo premio sottolinea non solo l’armonia e la simmetria del suo fisico, ma anche la sua capacità di esibirsi con eleganza, fluidità e carisma, trasformando ogni posa in un’espressione artistica della sua dedizione allo sport.

La performance di Lorefice a Catania rappresenta un traguardo significativo nella sua giovane carriera e un motivo di grande orgoglio per la comunità modicana. Questo successo internazionale lo proietta tra i nomi emergenti del bodybuilding, promettendo un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni.

Un plauso va a Lorenzo per la sua perseveranza e per aver portato il nome di Modica sul podio di una competizione così rilevante. La sua vittoria è un esempio e un’ispirazione per tutti i giovani che si avvicinano al mondo dello sport e del bodybuilding, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere traguardi di respiro internazionale.

nella foto Lorefice col coach Stefano Ardita

