Lav Ragusa. Passo avanti per i diritti degli animali

Ragusa – La LAV (Lega Anti Vivisezione) di Ragusa accoglie positivamente la decisione del Comune di Ragusa di designare la “spiaggetta degli americani” di Marina di Ragusa come area accessibile agli animali d’affezione. Questa iniziativa, valida fino al 30 settembre 2025, è un segnale di civiltà e rispetto per i nostri amici a quattro zampe e i loro detentori.

Un Passo Avanti per i Diritti degli Animali

La LAV si batte da sempre per il riconoscimento dei diritti degli animali e per una società che li consideri esseri senzienti, parte integrante delle nostre vite. La possibilità per i cani di accedere a spazi pubblici, come le spiagge, è fondamentale per il loro benessere psicofisico e per rafforzare il legame con le loro famiglie.

Apprezziamo in particolare l’attenzione alle regole di convivenza: microchip, guinzaglio, museruola a portata di mano e kit per le deiezioni sono norme di buon senso che ogni proprietario responsabile già segue, garantendo un ambiente sicuro e pulito per tutti.

Questo lodevole provvedimento deve essere solo l’inizio. La LAV Ragusa auspica che, in futuro, ogni spiaggia del nostro litorale possa dedicare una porzione ai nostri amici a quattro zampe. L’inclusione degli animali nelle attività ricreative è un indicatore di progresso e sensibilità sociale, e l’esperienza di altre località dimostra che è possibile gestire la presenza di animali sulle spiagge in modo efficace e armonioso.

Continueremo a lavorare e dialogare con le Istituzioni, per estendere questa buona pratica agli altri comuni della provincia di Ragusa.

Un litorale accessibile ai nostri amici a quattro zampe è un litorale più civile e accogliente per l’intera comunità.

