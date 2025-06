Gran finale per il Caffè Letterario Quasimodo di Modica: domenica Antonella Monaca protagonista

Modica – Il Caffè Letterario Quasimodo si prepara a chiudere in bellezza la sua ventesima stagione letteraria. L’ultimo imperdibile appuntamento è fissato per domenica 22 giugno, alle ore 18, presso l’Atrio comunale di Modica, e sarà interamente dedicato alla poetessa locale Antonella Monaca.

L’incontro, che promette di essere un momento di profonda riflessione sulla poesia, sarà moderato dal Presidente del circolo, Domenico Pisana. Ad aprire la serata, i saluti istituzionali del Sindaco di Modica, Maria Monisteri.

A presentare e approfondire la produzione poetica di Antonella Monaca sarà lo scrittore e critico letterario Corrado Calvo, Presidente dell’associazione “Cultura e dintorni” di Rosolini. La sua analisi sarà arricchita dalle letture evocative delle poesie della Monaca, tratte dalle sue varie raccolte, affidate alle voci di Maria Antonietta Emmolo, Monica Iurato e Giannina Polara.

Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale per accompagnare e scandire la serata. Le esibizioni vedranno protagonisti il Maestro Gianluca Abbate al pianoforte e la soprano Chiara Notarnicola. Ad animare ulteriormente l’evento, ci saranno anche le performance di “Y Guisar”, con Guido Cicero e Saro Cannizzaro.

Domenico Pisana ha descritto la poesia di Antonella Monaca come una “poesia del cuore”. Egli sottolinea come l’intento dell’autrice non sia puramente estetico-stilistico, ma miri, come direbbe Giuseppe Parini, a “produrre diletto, ossia piacevoli sensazioni (…), rendere felice l’uomo, poiché anche il piacere estetico contribuisce alla felicità pubblica e privata”. Sia nella versificazione in italiano che in quella dialettale, spicca la semplicità del dettato poetico, arricchito da una variegazione di immagini che spaziano tra vissuti familiari, amicizie, relazioni, e quell’armonia dell’anima che connota l’espressione più profonda dei suoi sentimenti.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della poesia e della cultura, che segna un’importante conclusione per la ventesima stagione di un’istituzione letteraria modicana.

