Modica. E’ morto il Maestro Sergio Carrubba

Modica piange la scomparsa del Maestro Professor Sergio Carrubba, storico preside del Liceo “Galilei-Campailla”, venuto a mancare oggi all’età di 65 anni dopo aver coraggiosamente lottato contro un male incurabile. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella comunità modicana e nel mondo dell’istruzione, che lo ha visto protagonista per decenni. Il Professor Carrubba aveva guidato con dedizione il prestigioso istituto per ben 17 anni, andando in pensione nel settembre del 2024.

Sergio Carrubba ha dedicato l’intera esistenza al mondo della scuola e alla sua profonda passione: la musica. Era infatti un pianista e compositore straordinario, la cui arte ha incantato molti. Tra le sue ultime esibizioni, un momento indimenticabile al Teatro Garibaldi di Modica nel settembre 2024, dove fu accompagnato da artisti di calibro internazionale e amici di lunga data: il tenore Giuseppe Veneziano e il soprano Maria Gabriella Ferroni, entrambi per anni al Teatro alla Scala di Milano.

Come amava spesso ripetere, il Professor Carrubba fece un rapido “salto dai banchi di scuola alla cattedra”. Diplomato nel 1978 e docente dal 1979, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del sistema scolastico modicano. Dal 1993 al 1995 è stato secondo collaboratore della Presidenza, per poi diventare primo collaboratore dal 1995 al 2007.

Infine, per ben 17 anni, fino alla sua quiescenza avvenuta nel 2024, ha guidato con maestria il Liceo “Galilei-Campailla”, trasformandolo in un istituto d’eccellenza. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato da scelte di qualità e da una grande empatia verso tutti i suoi collaboratori, lasciando un’eredità di professionalità e umanità che sarà difficile da dimenticare.

La figura del Professor Carrubba è stata un punto di riferimento per generazioni di studenti e colleghi. Poco prima del suo ritiro, aveva espresso profonda gratitudine ai docenti per il prezioso lavoro svolto, sia nell’ultimo anno accademico che in quelli precedenti, testimoniando il legame indissolubile che lo univa alla sua comunità scolastica.

Carrubba negli anni ’80 aveva collaborato con Radiortm, conducendo una trasmissione di musica classica che aveva ottenuto ottimi riscontri.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e nella storia dell’istruzione modicana. Alla famiglia del Maestro Carrubba vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.

Salva