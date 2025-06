Pozzallo Young e Catania Calcio: una settimana all’insegna del puro divertimento

POZZALLO – Una settimana di sport, amicizia, valori sportivi. È quella che hanno trascorso gli iscritti della Young Pozzallo del presidente Francesco Giardina assieme ai piccoli calciatori del Catania Calcio, diretti dal coach Teodoro Coppola, responsabile area tecnica settore giovanile e attività di base e sviluppo territoriale presso Catania Football Club. Coppola ha lavorato per tanti nell’Academy di un club prestigioso come il Torino, attraverso il quale ha sviluppato molteplici accordi di collaborazione con società italiane, alcune delle quali proprio siciliane e catanesi. Nel 2014, Coppola ha completato il corso di responsabile settore giovanile presso la FIGC a Coverciano. A Torino è stato operativo, in passato, anche come responsabile di Camp estivi ed allenatore delle giovanili. In carriera registra, inoltre, esperienze come tecnico della prima squadra del Chieri e allenatore in seconda a Gubbio e Siracusa. Proprio nella città aretusea conobbe il direttore sportivo Antonello Laneri, lavorando in piena sinergia con mister Andrea Sottil. Un profilo di sicuro successo.

Nella serata di mercoledì, tutti i piccoli calciatori della Young più una folta delegazione dei pari età del Catania hanno affollato il Lido Copacabana per un momento ricreativo, alla presenza anche dei genitori che hanno condiviso l’importante momento di convivialità. “Il senso di questa serata? – dice il presidente Giardina – La scuola calcio è uno dei fiori all’occhiello e, proprio per questo, è uno dei motivi che ha mi spinto a sposare questo progetto, con grande orgoglio nel ricoprire un ruolo così importante. In quest’ottica il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, con la passione ma anche con il lavoro quotidiano che porta negli anni alla crescita individuale e collettiva dei nostri atleti sotto gli stessi colori. Un grazie di vero cuore va ai miei preziosi collaboratori. Francesco Iaci, Claudio Lupo assieme a tutto lo staff della Young meritano vivissimi elogi per quanto fatto”.

“Sono molto felice – dice Coppola – di questa esperienza pozzallese. È il secondo anno di lavoro con la Young Pozzallo e non potevamo fare scelta migliore, quella di venire qui, in provincia di Ragusa, per questo “camp” che, certamente, non si concluderà col 2025”

