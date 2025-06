Vittoria, FdI: “Scuola dell’Infanzia Rione Senia: un paradosso all’insegna dell’improvvisazione e dell’incertezza”

Vittoria – I consiglieri comunali di FDI Vittoria denunciano l’inaccettabile situazione in cui versa la Scuola dell’Infanzia Rione Senia, sita in via Bixio, a causa della totale mancanza di pianificazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Nonostante il Comune avesse già ricevuto dalla proprietà nel 2021 la comunicazione di dover lasciare l’immobile attualmente occupato, a oggi – a distanza di quattro anni – ci si ritrova nella situazione in cui alla dirigenza scolastica è stato comunicato di liberare i locali però non si sa ove verrà ubicata la nuova sede della Scuola.

“Questa fantozziana gestione della cosa pubblica ha creato un clima di incertezza e disagio per le famiglie, il personale docente e, soprattutto, per i bambini – dicono i consiglieri -. Non si sa dove sarà attiva la scuola per il prossimo anno scolastico e ciò crea un grave danno per la programmazione. Dietro una Scuola dell’Infanzia ci sono servizi essenziali per le famiglie e per un intero quartiere. Mentre l’Amministrazione Comunale continua a navigare a vista, alimentando caos e improvvisazione, le istituzioni scolastiche sono lasciate in un limbo inaccettabile. È paradossale che, nonostante il tempo trascorso, non sia ancora stata trovata una soluzione concreta per garantire una sede alla Scuola dell’Infanzia”.

“Chiediamo con urgenza al Comune di porre fine a questa situazione surreale, fornendo risposte chiare e immediate. Le famiglie e il personale scolastico meritano certezze, non promesse vuote e continui rinvii. Nonostante consulenti e staffisti a iosa è evidente che Aiello non sia in grado di governare nemmeno l’ordinario”., concludono gli esponenti di FDI.

