Modica. Vicinanza alla popolazione di Gaza. Illuminato di rosso l’ex Convento del Carmine

Modica – Una piccola ma significativa azione per manifestare solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza vittima in queste ultime ore di un attacco particolarmente violento da parte dell’esercito israeliano. E’ quella che ieri sera ha visto presente una rappresentanza dei consiglieri dei gruppi Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Gruppo Misto che nei giorni scorsi aveva proposto all’Amministrazione comunale di Modica di illuminare di rosso uno degli edifici comunali. Una proposta simbolica fatta all’Amministrazione comunale per esprimere la solidarietà di una comunità nei confronti di un’altra, oppressa e martoriata, e promuovere una riflessione sull’impatto devastante che i conflitti attuali hanno sulle popolazioni civili coinvolte. La proposta è stata accolta e condivisa dall’Amministrazione comunale e ieri sera una luce rossa ha illuminato l’ex convento del Carmine di piazza Matteotti. All’iniziativa hanno preso parte Giovanni Alecci, Rita Floridia per la DC, Elena Frasca per Siamo Modica e Miriam Franzò per Gruppo Misto. “È una questione di umanità esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno a chi sta soffrendo, hanno dichiarato i consiglieri, un segnale forte che va oltre gli steccati politici, un gesto piccolo, ma indispensabile perché nessuno può restare insensibile davanti a quello che sta accadendo. Davanti a questa catastrofe umanitaria, la nostra coscienza e la nostra umanità non possono rimanere silenti. La solidarietà e la compassione sono valori fondamentali della nostra comunità, come esseri umani e come consiglieri comunali.”

Salva