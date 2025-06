Pozzallo. Altri 350 mila euro per la palestra della scuola “Amore”

Pozzallo – Prima della trattazione del punto all’odg del prossimo Consiglio Comunale del giorno 26 giugno, il Sindaco ha invitato giovedì 19 alle ore 15:30, tutti i Consiglieri Comunali e gli Assessori per illustrare il progetto.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 350.000 € per la ristrutturazione e

la sistemazione della palestra dell’istituto A. Amore. Sara’ eseguita la coibentazione del tetto, la sostituzione dei corpi illuminanti e

degli infissi, ci sarà la fornitura di nuove attrezzature sportive.

L’intervento è stato reso possibile con un finanziamento del PR-FESR Sicilia:

2021-2027. I lavori dovrebbero avere inizio nel prossimo autunno.

Per il Sindaco Ammatuna un altro finanziamento per Pozzallo per rendere più efficiente e sicura una struttura al servizio degli studenti e delle associazioni sportive.

