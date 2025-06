Ragusa. Tornano le attività sportive estive all’aperto di “Outgether” e lo “Sport City Day”

Anche quest’anno l’assessorato allo Sport del Comune di Ragusa mette a disposizione spazi pubblici all’aperto di Marina di Ragusa, Ragusa superiore, Ragusa Ibla e San Giacomo per svolgere attività sportive e/o ludico-ricreative nel periodo estivo, nell’ambito della terza edizione del calendario “Outgether” (dal 15 luglio al 30 settembre e della giornata nazionale “Sport City Day” (21 settembre).

L’avviso è aperto a persone fisiche, società sportive, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private. Le domande di partecipazione alle iniziative (ogni soggetto può partecipare sia a una sola delle due che a entrambe) complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati all’avviso presente nel sito istituzionale del Comune di Ragusa e dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it o consegnate presso l’ufficio protocollo del Comune di Ragusa (Corso Italia, 72) entro le ore 14.00 del 27 giugno 2025.

“Per il terzo anno consecutivo – dichiara l’assessore al Sport Simone Digrandi -avremo l’opportunità di trasformare Ragusa per due mesi e mezzo in una palestra a cielo aperto, con attività diverse e coinvolgenti, aperte a tutti e che fanno tanto bene alla salute – sia fisica che mentale – ripensando anche il modo di vivere alcuni dei nostri luoghi. Una iniziativa che abbiamo raccontato lo scorso novembre a Modena all’interno del ‘Learning more festival’, e che ha arricchito il dossier di candidatura a città europea dello sport 2027. Da segnalare, inoltre, che se per “Outgether” è il terzo anno, sarà invece il secondo in cui aderiamo con altre centinaia di città italiane alla giornata nazionale “SportCity Day”, che l’anno scorso nella terza domenica di settembre ha visto diversi luoghi della città protagonista di tantissime attività, in cui i nostri concittadini hanno potuto prendere parte alla dimostrazione di discipline sportive e controlli gratuiti sullo stato di salute. Quest’anno la vivremo il 21 settembre, tra l’altro in contemporanea con lo svolgimento di uno dei più importanti eventi sportivi dell’anno, la Granfondo Città di Ragusa!”

L’avviso completo e la modulistica per la presentazione delle istanze sono al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-di-manifestazione-d-interesse-per-utilizzo-spazi-pubblici-all-aperto-per-svolgimento-attivita-e-olodico-ricreative

