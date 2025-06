“Mercoledì Rosa” – Alla Riviera di Ponente. 18 giugno a Donnalucata

Un appuntamento fisso dedicato all’universo femminile: emozioni, leggerezza, bellezza e ispirazione, ogni mercoledì d’estate. IL “Mercoledì Rosa” è un evento pensato per valorizzare e celebrare la femminilità in tutte le sue sfumature. Mercoledì 18 giugno sarà proposto un format diverso, con momenti musicali, performance artistiche e iniziative simboliche dedicate alle donne, alle relazioni e alla cura di sé. Tema di questo primo appuntamento: “Lettera alla te del futuro” Un invito a fermarsi, riflettere e regalarsi un pensiero da ritrovare tra sei mesi o un anno. Il programma prevede alle 20:00 – Apertura evento Presentazione della serata e del format “Mercoledì Rosa” Spiegazione dell’iniziativa “Lettera alla te del futuro”: Sarà possibile scrivere una lettera personale da ricevere nel tempo Due postazioni disponibili: accanto al palco e all’interno dei locali Fotografo con Polaroid per scattare e conservare un ricordo istantaneo Annuncio promo braccialetto: chi lo indossa potrà usufruire di sconti speciali nei locali aderenti ore 20:00 – DJ SHIBA sul palco Opening musicale con selezione chill-pop in diretta sul palco principale ORE 20:00 – Aperitivo al Ginger Il locale “Ginger” accoglie il pubblico con un aperitivo speciale ORE 21:00 – Cena con musica itinerante Nei ristoranti della Riviera sarà possibile cenare accompagnati dalla violinista Ianina, che si esibirà tra i tavoli dalle 20:00 – Postazione “Abbrazzami Gioielli” presso l’info point accanto al palco: esperienza simbolica del braccialetto saldato al polso, un gesto d’affetto da condividere con una persona cara ore 22:30 – Stand-up comedy con Giulia Guastella Spettacolo comico dal vivo di circa 45 minuti, con una protagonista brillante e ironica ORE 23:15 – DJ SHIBA chiude la serata Musica e dj set fino a fine evento per ballare sotto le stelle Un format che parla di donne, relazioni e bellezza. Ogni mercoledì, il “Mercoledì Rosa” offrirà esperienze uniche tra parole, musica e momenti da vivere e condividere. Una lettera per il futuro. Un ricordo da portare a casa. Un braccialetto da indossare. Una serata per te.

