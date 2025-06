Modica: Stilato il calendario della disinfestazione. Si comincia il 22 giugno

E’ stato reso noto il calendario della prima tornata della campagna di disinfestazione, gli interventi saranno dalla mezzanotte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno e fino alle 5 del mattino di venerdì 26 giugno, ogni notte dalle 00.00 alle 05.00, avverrà la prima tornata di disinfestazione in tutto il territorio del comune di Modica, secondo un calendario già stabilito e disponibile sui profili social

dell’Ufficio Ecologia e del comune di Modica. Il calendario in questione è anche disponibile e scaricabile al seguente indirizzo: https://ufficioecologiamodica.it/disinfestazione

Ringraziando fin d’ora ognuno – ha dichiarato l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro – per la collaborazione, ricordo quanto sia importante non irrigare area a verde, prati o quant’altro del genere nel giorno della disinfestazione al fine di non vanificare l’efficacia del prodotto utilizzato e rendere inutile l’intervento.

UfficioEcologia_Disinfestazione_2025_Prima_Tornata

