Modica: “Progetti sociali per i soggetti più fragili”

In questi giorni, il comune di Modica ha avviato tre progetti che hanno come destinazioni i soggetti più fragili. Tre giorni fa, è stato fatto il primo passo del progetto ‘La vela per tutti’ promosso dall’associazione Alberto Portogallo, in collaborazione con l’A.S.D. SoulSurfes e i Piccoli Fratelli. Un progetto che sarà per i mesi estivi sulla spiaggia di Maganuco. Il nostro – ha dichiarato l’assessorato alle Politiche sociali, Concetta Spadaro – ha già consegnata una Sedia Job che è la carrozzina per la deambulazione in spiaggia delle persone affette da disabilità fisica, per rendere più sicuro ed agevole la frequenza delle attività. Stamattina, invece, agli uffici dei Servizi sociali, presente anche il Sindaco, è stato segnato il passo d’avvio di due progetti a favore di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Si tratta di progetti finanziati dalla Regione, per una somma complessiva di 300.000 € e partiranno già a luglio. Il calendario completo e dettagliato delle attività sarà comunicato a breve sul sito ufficiale del Comune di Modica anche se, già da adesso, per ogni richiesta di chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici che trattano materia di servizi sociali”

