Ragusa. Grave incidente stradale a Randello: cinque feriti, tre gravi

RAGUSA . Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, intorno all’1:50, lungo la SP 85 in contrada Randello, nel ragusano. Lo scontro ha coinvolto due autovetture, una Citroen e un’Opel, e uno scooter.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre operative dei Vigili del Fuoco di Vittoria e Ragusa per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità, ma è certo che il sinistro ha avuto conseguenze significative sui veicoli e, soprattutto, sulle persone coinvolte.

Il bilancio è di cinque feriti. Di questi, tre versano in gravi condizioni: si tratta di due donne e un uomo. Le loro identità e le cause precise delle gravi lesioni non sono state ancora diffuse, ma la serietà del loro stato ha richiesto un immediato intervento medico.

Sul posto sono giunte prontamente diverse ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli negli ospedali più vicini per le cure necessarie. I Carabinieri di Ragusa hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La SP 85 è rimasta interdetta al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

