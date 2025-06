Positiva esibizione del coro Unitre Modica a Selinunte

Selinunte – Come preannunciato il Coro della Sede dell’Università della terza e delle tre età di Modica ha partecipato alla XIV edizione del Festival regionale dei Cori Unitre siciliani, organizzata dalla Sede di Castelvetrano ed ospitata presso il Parco Archeologico di Selinunte. Sotto la regia del presidente della Sede ospitante Giuseppe Ancona, presente il presidente nazionale dell’Unitre, Piercarlo Rovera, alla manifestazione, presentata dall’attrice Roberta Giarrusso, hanno partecipato sette cori provenienti da ogni parte della sicilia che, con le loro esibizioni, hanno intrattenuto il numeroso pubblico e sono riusciti a farsi apprezzare da tutti i presenti che, in più occasioni si sono trovati personalmente coinvolti e si sono accodati al canto dei cori che, uno dopo l’altro, si sono alternati sulla scena.

Il Coro Unitre di Modica, diretto dalla maestra Claudia Perrone ed accompagnato con la tastiera dal maestro Giorgio Cannizzaro, ha eseguito, in maniera encomiabile i brani “Ninna nanna ri la rosa”, “La violetta”, “Memory” e “Fox della luna” .

Da considerare che la particolare location, più unica che rara, ha contribuito ad impreziosire ancora di più una manifestazione che anche quest’anno ha fatto registrare, oltre alla partecipazione di un folto pubblico, la presenza del Sindaco del Ccomune ospitante e di diverse autorità civili, militari e religiose locali. Nel rispetto del programma pianificato dal Coordinamento regionale delle Ssedi Unitre della Sicilia, guidato da Enzo Cavallo, all’apertura della manifestazione oltre all’Inno nazionale è stato eseguito l’Inno dell’Unitre, sempre sotto la direzione della maestra Claudia Perrone (per lei non poteva esserci un debutto migliore) con l’acompagnamento del maestro Giorgio Cannizzaro.

