Pozzallo: criticità sanitarie irrisolte, chiesto incontro urgente con il Direttore Generale dell’ASP

Pozzallo – Una missiva è stata inviata al Direttore Generale dell’ASP di Ragusa per sollecitare l’attenzione su diverse problematiche sanitarie irrisolte nel comune di Pozzallo, nonostante precedenti impegni presi. La richiesta a firma del sindaco, Roberto Ammatuna, mira a sbloccare situazioni che persistono da tempo, creando disagi alla comunità.

Tre i punti chiave sollevati nella lettera: trasferimento del Servizio 118 (si sottolinea l’urgenza di procedere con il trasferimento del Servizio 118 nei locali di via Orione, una soluzione già condivisa ma ancora non attuata), blocco del cantiere PTA (viene evidenziato lo stallo dei lavori per la nuova struttura del Poliambulatorio Territoriale (PTA) di viale Australia, di cui l’ASP è stazione appaltante. Il blocco del cantiere rappresenta un ritardo significativo per un servizio essenziale alla cittadinanza), avvio del Centro Semiresidenziale per Disabili (la missiva richiama l’attenzione sulle difficoltà nell’avvio del nuovo “Centro per il Servizio Semiresidenziale per i portatori di disabilità”, destinato in gran parte a soggetti autistici. La sua mancata operatività lascia scoperte importanti necessità).

“Per discutere queste tematiche e fare il punto sull’Osservatorio delle problematiche dell’autismo, che ha recentemente tenuto una riunione presso l’Azienda Sanitaria di Piazza Igea – precisa Ammatuna – ho chiesto un incontro urgente con il Direttore Generale dell’ASP. La comunità di Pozzallo attende risposte concrete e soluzioni rapide per migliorare i servizi sanitari sul territorio”.

