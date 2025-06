Nido di Caretta Caretta a Marina di Modica: “Un segno di salute per le nostre coste”

Marina di Modica – L’estate 2025 porta con sé un segnale incoraggiante per l’ambiente e la biodiversità del litorale ragusano: la prima nidificazione di testuggine marina Caretta Caretta. L’annuncio è stato dato dall’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, che ha sottolineato come questo evento sia una “prima testimonianza del nostro impegno per l’ambiente” e una “conferma della salute ottima delle nostre spiagge dal punto di vista naturalistico e dell’ecosistema”.

Il prezioso evento è stato scoperto grazie alla segnalazione di un bagnante che, nel pomeriggio di ieri, ha avvistato la tartaruga ‘madre’ intenta a deporre le uova. Data la posizione iniziale, considerata a rischio mareggiata, è stato necessario un intervento per garantire la sicurezza del nido.

La Protezione Civile e il WWF sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area, spostando il nido in una zona più protetta, tra gli chalet Scirocco e Tortuga. Questo spostamento è cruciale per evitare rischi una volta avvenuta la schiusa delle uova.

Da una prima ricognizione, sarebbero 105 le uova deposte. Si stima che il tempo di schiusa si aggiri tra i 50 e i 60 giorni.

L’Assessore Cannizzaro ha espresso grande soddisfazione per questo evento, che riafferma l’importanza delle politiche di salvaguardia ambientale e la collaborazione tra istituzioni e associazioni per la tutela del nostro prezioso ecosistema marino. Sarà fondamentale monitorare l’area nei prossimi mesi per assicurare il successo di questa nuova nascita.

