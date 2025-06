L’Avimecc Volley Modica e Andrea Raso ancora insieme

Modica – Andrea Raso e Avimecc Modica ancora insieme anche per la stagione 2025/2026.

Per il centrale, originario di Sciacca quello che andrà a iniziare ad agosto sarà l’ottavo anno con la maglia del sestetto della città della Contea che è ormai diventata la sua seconda casa.

A lui, insieme a capitan Chillemi il compito di trasmettere ai suoi compagni il valore e l’importanza della maglia che indosseranno, soprattutto in questa stagione,dove l’Avimecc Modica, salvo colpi di scena sarà l’unica squadra a rappresentare la Sicilia in un campionato nazionale come la serie A3.

“Per me – dichiara Andrea Raso – è sempre un piacere e una grande emozione iniziare una nuova stagione con questa maglia, con questa società e in questa città, dove chiunque arriva si trova bene riuscendo a creare sempre un gruppo speciale. Sono pronto a dare il massimo per migliorare i miei risultati e puntare sempre più in alto con la squadra, grazie anche al supporto impagabile dei nostri tifosi. Per me – continua – ogni riconferma a Modica è un concetto molto chiaro, ossia accettare di affrontare una nuova stagione con il desiderio di fare meglio possibile e spingere di più rispetto a ciò che ho avuto l’onore di fare con chi c’era nelle stagioni precedenti. Spero di – conclude Andrea Raso – riuscire a trasmettere ai miei compagni di squadra tutto ciò che di buono si vive giocando indossando questa maglia”.

Andrea Raso,dunque, farà parte dello “zoccolo duro” voluto da coach Enzo Distefano per tenere unito uno spogliatoi, dove gli atleti più “navigati” dovranno trasmettere valori e motivazioni a chi arriverà per difendere i colori biancoazzurri.

“Andrea Raso – dichiarano i dirigenti dell’Avimecc Modica – è un pilastro portante della nostra squadra e uno degli atleti che da più anni veste la nostra maglia. Negli anni in cui è stato con noi ha sempre dato il massimo per i nostri colori sia in campo, sia fuori. La sua riconferma è stata voluta perchè Andrea è atleta affidabile e serio che si è messo sempre a disposizione del gruppo e dello staff. Per lui sarà l’ottava stagione con la casacca dell’Avimecc Modica, quindi possiamo considerarlo a pieno diritto un modicano di adozione”.

