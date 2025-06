A Scicli la campagna “Psoriasi? Affrontiamola insieme”: il 18 giugno appuntamenti gratuiti su prenotazione

Scicli – In provincia di Ragusa consulti dermatologici gratuiti su prenotazione, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, dedicati a chi soffre di malattia psoriasica nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Psoriasi? Affrontiamola insieme”. L’iniziativa, promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i medici dermatologi in modo da facilitare la diagnosi e favorire percorsi di cura adeguati alla gestione corretta della malattia.

I consulti avranno luogo mercoledì 18 giugno, nel pomeriggio, presso il Centro Psoriasi dell’ospedale “Busacca” di Scicli.

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA CONTATTANDO IL CONTACT CENTER DEDICATO AL NUMERO 345 7686815 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 16.

“La psoriasi, che colpisce circa il 2% della popolazione, è una malattia infiammatoria cronica complessa che può manifestarsi a qualsiasi età – dichiara il dottor Gianpiero Castelli, Medico Dermatologo – e può, nei casi più gravi, coinvolgere oltre alla pelle anche altri organi ed associarsi ad altre patologie. Inoltre, ha un importante impatto emotivo e psicologico sui pazienti con ripercussioni notevoli sulla loro qualità di vita. La diagnosi precoce, quindi, è più che mai fondamentale. Accedere ai Centri di riferimento per tale patologia, dà l’opportunità ai pazienti di essere seguiti in maniera corretta, riuscendo a convivere meglio con la malattia, riducendo al minimo, se non azzerando, le manifestazioni cutanee e migliorando la qualità di vita e l’impatto emotivo”.

“Lo screening rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, diagnosi e orientamento terapeutico – dichiara Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO – poiché permette a chi è affetto da psoriasi di ottenere una valutazione specialistica personalizzata, utile a definire la forma e la gravità della patologia, oltre al trattamento più adeguato. Accanto all’attività di sensibilizzazione sul territorio, APIAFCO – punto di riferimento per circa due milioni di persone in Italia affette da psoriasi, di cui oltre 500 mila con forme gravi – si impegna a promuovere i bisogni della comunità dei pazienti presso le istituzioni nazionali e regionali, con particolare attenzione all’inserimento della patologia nel Piano Nazionale della Cronicità. Parallelamente, l’associazione garantisce ai propri iscritti un supporto concreto attraverso servizi di ascolto, sostegno psicologico e orientamento ai servizi del territorio contribuendo al miglioramento del benessere individuale e della qualità della vita”.

“L’ASP di Ragusa – sottolinea il Direttore Generale Giuseppe Drago – è lieta di aderire a iniziative come questa, che pongono al centro la prevenzione e la presa in carico precoce delle patologie croniche. Il Centro Psoriasi dell’ospedale di Scicli, che svolge attività ambulatoriale nei giorni di mercoledì e venerdì, rappresenta un punto di riferimento importante per tanti pazienti. Aprire le porte con consulti gratuiti significa offrire un’opportunità concreta di diagnosi e orientamento terapeutico, in linea con la missione di una sanità pubblica attenta ai bisogni reali della popolazione”.

Per ulteriori informazioni: www.screeningpsoriasi.it

BREVE APPROFONDIMENTO SULLA PSORIASI

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica complessa, immunomediata e con base genetica. Nella sua forma più comune si presenta con la comparsa di chiazze rossastre ricoperte di squame bianco argenteo principalmente su gomiti, ginocchia, mani, piedi, cuoio capelluto, schiena e zone genitali.

Spesso provoca un forte prurito o bruciore il cui dolore ed intensità dipendono dal tipo di psoriasi e dalla reazione individuale all’infiammazione.

Nelle forme lievi la malattia psoriasica interessa esclusivamente la cute mentre, nelle forme più gravi, può accompagnarsi ad altre patologie come la sindrome metabolica, il diabete, la malattia di Crohn, ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari e artrite. Secondo numerosi studi la psoriasi può essere quindi la manifestazione esteriore di una situazione patologica più complessa.

La psoriasi ha anche importanti implicazioni psicologiche, generando nei pazienti sconforto, rabbia, senso di insicurezza ed imbarazzo, condizionando la vita di chi soffre di questa complessa patologia. La diagnosi precoce e tempestiva risulta quindi fondamentale per poter gestire in modo efficace la psoriasi, evitando complicazioni e riuscendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti.

DATI IN EVIDENZA

Soffre di psoriasi il 2/3% della popolazione mondiale. In Italia i pazienti colpiti dalla psoriasi sono circa 2 milioni di cui oltre 250.000 con forme moderate-severe. Circa il 50% dei pazienti che ne soffrono, sviluppa la malattia prima dei 20 anni ma può insorgere anche successivamente tra i 50 e i 60 anni

