Pozzallo. Trasmesse tre delibere di bilancio per rispettivi lavori pubblici

Pozzallo – Questa mattina sono stati trasmesse tre delibere di variazione di bilancio alla

conferenza dei capigruppo per il prossimo Consiglio comunale. Le delibere sono già munite dei visti di regolarità tecnica e contabile e sono

soltanto in attesa del parere dei Revisori dei Conti per il Lungomare di Raganzino e la copertura della palestra della Scuola A. Amore.

– Euro 500.000 (finanziamento regionale) per la realizzazione del

penultimo stralcio del Lungomare di Raganzino;

– Euro 350.000 (finanziamento regionale) per la copertura della palestra

della scuola A. Amore;

– Euro 98.000 (finanziamento regionale) per la sistemazione di via delle

Sirene e della ringhiera della Zabbatana.

L’invito a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, è quello

di operare insieme per l’interesse della città

