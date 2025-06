Basket. Virtus Ragusa, una stagione da costruire. Scatta “Obiettivo 600”

Ragusa – La Virtus di basket chiama a raccolta tifosi, appassionati e sostenitori azzurri con un’iniziativa dal forte valore partecipativo. È scattata ufficialmente la campagna abbonamenti “Obiettivo 600, Obiettivo Serie B”, con cui la società punta a consolidare le basi per una stagione ambiziosa, da costruire insieme al proprio pubblico.

L’obiettivo è raggiungere la prenotazione di 600 abbonamenti (pari alla metà della capienza del PalaPadua) entro la mezzanotte del 20 giugno 2025. Si tratta di una sottoscrizione in formula early bird, dal costo unitario di 190 euro, per gettare le fondamenta di un campionato all’altezza del blasone del club e delle aspettative dei ragusani. È anche un gesto di responsabilità condivisa: il momento in cui la passione virtussina può fare davvero la differenza.

La prenotazione potrà avvenire esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale della Virtus (www.virtusragusabasket.it), dove sarà disponibile un form dedicato da compilare. Per tutta la durata dell’iniziativa, la homepage sarà sostituita da una landing page con il contatore aggiornato in tempo reale delle adesioni e con il regolamento completo della campagna.

Se entro il 20 giugno verrà raggiunto l’obiettivo delle 600 prenotazioni, i sottoscrittori saranno tenuti – dal 21 al 27 giugno – a trasformare il proprio impegno in acquisto, versando il 50% dell’importo, pari a 95 euro. Il saldo finale dovrà essere effettuato entro il 20 settembre 2025. L’abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe della stagione 2025/2026 e riguarderà esclusivamente i tagliandi interi standard (sono esclusi ridotti e poltronissime, che verranno messi in vendita successivamente).

In caso contrario, cioè qualora non si raggiunga l’obiettivo delle 600 prenotazioni entro il termine stabilito, non sarà richiesto alcun adempimento da parte dei sottoscrittori.

Per la Virtus è un passo decisivo. Non solo per programmare il futuro, ma per rafforzare un’identità condivisa e coltivare un progetto sportivo all’altezza delle ambizioni di una città intera. La sfida è lanciata: Obiettivo 600. Obiettivo Serie B.

