Vittoria, il coordinatore FDI Vindigni: “Sul Mercato e sull’agricoltura il sindaco divide, offende e inveisce”

Vittoria – “Le ultime esternazioni social del sindaco, dopo la visita al Mercato Ortofrutticolo di una delegazione parlamentare di Fratelli d’Italia, evidenziano ciò che lui ha fatto per l’agricoltura da 40 anni a questa parte: dividere le categorie, insultare chi lavora e squalificare le forze politiche che lavorano per sostenere il settore”.

A dirlo è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Massimiliano Vindigni a seguito delle dichiarazioni social del sindaco.

“Il primo cittadino parla di “cordate politiche” in visita al Mercato. Si tratta della stessa forza politica che ha permesso di recuperare un finanziamento che lui aveva perso e che adesso è stato messa a terra con 4 milioni di interventi per la struttura. La stessa forza politica che ha ottenuto l’apertura di una sede dell’Ispettorato Repressione Frodi dentro il Mercato e che, al governo nazionale, ha investito 11 miliardi di euro nell’agricoltura tutelando filiere e aziende. Il sindaco dinanzi alla visita al Mercato dei presidenti della Commissione Agricoltura di Senato e Camera, gli onorevoli De Carlo e Cerreto, dimostra un mancato rispetto istituzionale a fronte invece della grande attenzione e centralità che ha assunto Vittoria per il governo nazionale con presenze autorevoli. L’ennesimo sgarbo istituzionale comunicato su Facebook”, continua il coordinatore di FdI.

“Aiello non è il proprietario del Mercato che, ricordiamo, è una struttura pubblica e non può certamente essere di proprietà di un padre padrone che da decenni gioca a far scontrare le categorie, i produttori e i commissionari, soltanto per tornaconto politico senza riuscire a risolvere un problema. Problemi che purtroppo sono diversi, come quelli della mercuriale e dei “tappi”, e a cui questo sindaco ha dato risposte balbettanti e inefficaci. Invece di concentrare le sue energie sui social lo invitiamo, come sempre, al confronto rispettoso e soprattutto a produrre atti amministrativi efficaci”, conclude

