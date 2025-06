Ennesima rissa in piazza del Popolo a Vittoria, Pelligra “Adottare specifici accorgimenti”

Vittoria – “L’ennesima rissa in piazza del Popolo, purtroppo, certifica quanto andiamo sostenendo da tempo. E cioè che non c’è nessuna capacità, da parte di questa amministrazione, di contrastare un fenomeno noto e che deve essere contenuto per evitare di assistere a scene come quella che tutti abbiamo avuto, nostro malgrado, la possibilità di vedere sui social con riferimento agli episodi verificatisi tra sabato e domenica”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, che torna a battere sul tasto dell’ordine pubblico. “A poco serve – continua Pelligra – che il primo cittadino dichiari di essersi affacciato dal balcone della propria abitazione e di avere contattato telefonicamente il comandante della polizia locale. Purtroppo, fenomeni del genere devono essere prevenuti, con l’adozione di specifici accorgimenti. Sono fenomeni straordinari e sono necessarie misure ugualmente straordinarie per fermarli. Pensiamo, ad esempio, a quello che stanno facendo altri Comuni del circondario con la sottoscrizione di convenzioni specifiche con la vigilanza privata che hanno nel mirino proprio il monitoraggio dei luoghi della movida. Se non si comprende la situazione rischia, e in parte già lo è, di sfuggire di mano, non si potrà mai avere l’esatta percezione di come è necessario intervenire il prima possibile per cercare di fermare tutto quello che va fermato. In più, adesso, stiamo andando incontro all’estate ed è facile prevedere che i problemi si trasferiranno a Scoglitti. Ecco perché chiediamo fatti concreti e meno annunci. La collettività ha bisogno di risposte”.

