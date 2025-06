41^ Edizione Premio Hemingway dal 26 al 28 giugno

LIGNANO SABBIADORO – I vincitori e il programma della 41^ edizione del Premio Hemingway saranno annunciati in occasione della conferenza stampa in programma mercoledì 11 giugno, alle 10 nella Sala Kugy della sede di Udine della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (via Sabbadini 31).

Con il Vicepresidente e Assessore alla Cultura e Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Mario Anzil interverranno il Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e il consigliere con delega alla Cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro Donatella Pasquin, il presidente di Giuria del Premio Hemingway Alberto Garlini e i componenti di Giuria del Premio Hemingway Gian Mario Villalta e Italo Zannier.

Il Premio Hemingway 2025 è in calendario da giovedì 26 a sabato 28 giugno a Lignano Sabbiadoro, città che coltiva un legame profondo con Ernest Hemingway: nel ricordo della sua storica visita, nella primavera 1954, a pochi mesi dal conferimento del premio Nobel per la Letteratura. Il riconoscimento istituito in memoria del grande scrittore statunitense vuole celebrarlo attraverso diverse categorie, ciascuna dedicata a una peculiarità della personalità umana e artistica di Hemingway. La 41^ edizione del Premio Hemingway è ideata e promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it.

