Teatro: “Edipo Re” portato in scena dagli alunni del Liceo Classico di Ragusa

Ragusa – Grande successo ieri sera al Castello di Donnafugata per lo spettacolo teatrale “Edipo Re” portato in scena dagli alunni delle classi del Liceo Classico di Ragusa, per la regia del grande maestro Giuseppe Ferlito.

Invocazioni agli dei, cori, miti e conflitti interiori: tutte le caratteristiche della tragedia greca hanno fatto da padrone nella sontuosità della scalinata del castello.

“Edipo Re” è la tragedia di Sofocle e narra come Edipo, re carismatico e amato dal suo popolo, nel breve volgere di un solo giorno venga a conoscere l’orrenda verità sul suo passato: senza saperlo ha ucciso il proprio padre per poi generare figli con la propria madre. Sconvolto da queste rivelazioni, che fanno di lui un uomo contrario agli dei, Edipo reagisce accecandosi, perde il titolo di re di Tebe e chiede di andare in esilio.

La bravura di questi giovani studenti lascia meravigliati, in un periodo storico in cui la frivolezza e la modernità a volte non lascia spazio alla profondità del pensiero e dell’animo umano.

“I miei studenti/attori sono stati splendidi e all’altezza del ruolo e del palco- ha commentato il regista nonché insegnante Giuseppe Ferlito- “Un palco come questo farebbe tremare i professionisti anche quelli più navigati. Sono stati meravigliosi, centrando in pieno i personaggi, le poggiature, la dizione; hanno curato ogni aspetto, e sono veramente molto soddisfatto del lavoro fatto con loro”.

Qui di seguito l’intervista integrale agli alunni del Liceo Classico alla fine dello spettacolo:

