Stefano Chillemi resta all’Avimecc Volley Modica

Modica – Continuano le riconferme in casa Avimecc Modica.

Dopo l’accordo trovato con coach Enzo Distefano e il suo vice Manuel Benassi, la dirigenza biancoazzurra presieduta da Ezio Aprile, infatti, ha comunicato di aver trovato l’accordo anche con Stefano Chillemi, che per il settimo anno consecutivo vestirà la maglia della sua città.

Per il classe 1999, sarà il quinto anno da capitano del sestetto della Contea, un onore, ma anche la responsabilità di trasmettere quel pizzico di modicanità ai suoi compagni di squadra.

“Essere capitano della squadra della mia città e in cui sono cresciuto pallavolisticamente per il quinto anno consecutivo – spiega Stefano Chillemi – è per me un grande onore. Ogni stagione mi da l’opportunità di crescere, sia come atleta, sia come persona e farlo da capitano in un campionato così importante come la serie A3, da modicano è un grande orgoglio. A livello personale – continua – voglio continuare a essere d’esempio sia in campo, sia fuori, perchè so che il gruppo guarda al capitano non solo per le parole, ma soprattutto per i comportamenti. Mi sono posto di alzare l’asticella dei miei obiettivi perchè credo che crescendo io cresce anche la squadra. Quest’anno – sottolinea – vogliamo puntare ancora più in alto, quindi il nostro obiettivo è migliorare rispetto alla scorsa stagione, continuare a crescere come collettivo e dimostrare di essere pronti a giocarcela contro qualsiasi avversario. La società -conclude Stefano Chillemi – si sta impegnando a migliorare la squadra rispetto allo scorso campionato, le premesse ci sono tutte e speriamo di disputare una grande stagione”.

Stefano Chillemi, dunque, può considerarsi a tutti gli effetti una bandiera dell’Avimecc Modica e oltre a fare da collante del gruppo, farà di tutto per inculcare ai suoi compagni di spogliatoio lo spirito giusto e le giuste motivazioni.

“Siamo strafelici della riconferma del nostro capitano – dichiarano all’unisono i dirigenti dell’Avimecc Modica – Stefano è stata la base da cui ripartire vista la sua lunga militanza con la maglia biancoazzurra. Oltre alle sue qualità pallavolistiche, Stefano ha dimostrato anche grandi doti umane e questo è molto importante perchè potrà aiutare il gruppo a capire come approcciarsi a un campionato difficilissimo come quello di serie A3. Non abbiamo avuto nessun tentennamento nel riconfermarlo e – concludono i dirigenti biancoazzurri – siamo contenti di averlo ancora con noi, come giocatore, come persona e come capitano”.

