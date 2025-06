Scicli. Eco Schools, la “Don Milani” avvia il progetto delle compostiere per concorrere alla Bandiera Verde

Scicli – Sono state inaugurate ieri le isole ecologiche e le compostiere nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Don Milani di viale dei Fiori a Jungi nell’ambito del progetto Eco Schools che l’amministrazione Marino ha promosso in seguito al riconoscimento di Bandiera Blu del litorale di Sampieri.

Eco-Schools è un riconoscimento ambientale rilasciato da FEE- Foundation for Environmental Education – alle scuole che decidono di aderire al programma di miglioramento ambientale che si ispira ai principi della certificazione dei sistemi di gestione ambientale tipo ISO 14001.

Il programma Eco-Schools si svolge durante tutto l’anno scolastico.

Ogni giorno gli studenti sono chiamati a compiere piccoli gesti positivi in favore dell’ambiente: fare anche in classe la raccolta differenziata dei rifiuti; spegnere le luci quando non servono; informare il personale della scuola se ci sono delle perdite d’acqua dai rubinetti.

Gli studenti riescono così ad apprendere il rispetto per l’Ambiente non in forma sporadica e saltuaria, ma in modo partecipativo e continuo.

Ieri l’inaugurazione dell’isola ecologica e delle compostiere che prelude peraltro all’adozione da parte della scuola dell’aiuola di viale I Maggio, all’intersezi

