Olympia Basket Comiso. Il punto sulla stagione conclusa, le prospettive future

Comiso – L’Olympia Basket traccia un bilancio della stagione sportiva 2024-2025 appena conclusa. La società desidera innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e passione, ai risultati raggiunti quest’anno. Per quanto riguarda la prima squadra, un sentito grazie va a tutti i giocatori e al coach Mike Del Vecchio per l’ottimo lavoro svolto in soli tre mesi, allo staff medico coordinato dalla dott.ssa Alessandra Brafa, al direttore sportivo Giovanni Pace, agli sponsor – in particolare la BCC La Riscossa di Regalbuto – e ai tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Grande soddisfazione per il settore giovanile, che ha visto la partecipazione di ben 250 iscritti grazie all’impegno di Francesco Amato e Alessandro D’Iapico. L’Olympia ha preso parte a tutti i campionati giovanili e minibasket previsti, oltre il campionato di eccellenza Under 15. I ringraziamenti vanno anche ai coach Giancarlo Distefano, Nicola Tribunale, Massimiliano Farruggio, Marco Giampiccolo e Giovanni Mandarà per il prezioso lavoro svolto. Tra i traguardi più significativi della stagione, il riconoscimento del Certificato di Qualità Platinum da parte della FIP per l’eccellenza nel minibasket, l’organizzazione di tre tornei giovanili con la partecipazione delle società siciliane più rappresentative, la qualificazione dell’Under 14 alla “Final Four” e l’avvio di una proficua collaborazione con la ASD Val d’Ippari Vittoria Basket. Proprio di pochi giorni fa è il premio “Nino Donia” assegnato sempre dalla FIP al presidente Biscotto quale personalità “che si è particolarmente distinta per signorilità e capacità nel mondo della pallacanestro”.

Il presidente Roberto Biscotto ha così commentato:

“Voglio intanto condividere questo premio, inaspettato, con tutti coloro che hanno contribuito a rendere più grande l’Olympia Comiso e congratulazioni con Mattia Ceccato giocatore dell’Olimpia Milano cresciuto nel ns vivaio anche lui destinatario di questo premio. Riguardo la stagione sportiva appena trascorsa, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti soprattutto dal nostro settore giovanile, che quest’anno ha registrato grande crescita e partecipazione. Per quanto concerne la prima squadra, rimane il rammarico di non aver raggiunto la finale. Colgo l’occasione per fare i complimenti all’Alfa Catania per la vittoria del campionato di Serie C Unica Sicilia. Siamo stati l’unica squadra ad aver vinto sul loro campo, un dato che testimonia quanto fosse competitiva la nostra formazione. Adesso ci concentriamo sulle nuove sfide all’orizzonte nell’anno del 40° anniversario che festeggeremo prossimamente con un degno evento”.

Il presidente onorario Vincenzo Amato ha aggiunto:

“Celebrare i 40 anni dell’Olympia è per me motivo di grande orgoglio e profonda emozione. Quattro decenni di passione, sacrifici, successi e, soprattutto, di appartenenza a una comunità che ha sempre creduto nei valori dello sport. L’Olympia non è solo una società sportiva: è una famiglia, un punto di riferimento per intere generazioni di giovani che hanno trovato nel basket una scuola di vita. In questi anni abbiamo costruito un’identità solida, fatta di impegno, crescita e rispetto. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno scritto, con il loro contributo, anche una sola pagina della nostra storia: dirigenti, atleti, allenatori, collaboratori, tifosi, sponsor e istituzioni. Senza di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide e a continuare a investire sui giovani, perché il vero patrimonio dell’Olympia è il suo legame con il territorio e con i valori sani dello sport”.

Ieri la dirigenza si riunita per pianificare il futuro, con l’ingresso di nuove figure. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la struttura societaria, portando nuove professionalità e risorse per puntare a traguardi sempre più ambiziosi, nel solco della storia dell’Olympia Basket Comiso, con particolare attenzione al settore giovanile, oggi più vivo che mai. La società, infine, ribadisce la propria apertura alla collettività auspicando una partecipazione sempre più ampia e condivisa al progetto sportivo.

