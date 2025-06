Modica. All’Assemblea conclusiva del gruppo Occupiamoci di…intervengono diversi professionisti

Modica – Si è concluso ieri pomeriggio, con l’assemblea di giugno, l’11° anno di attività del gruppo Occupiamoci di… un’iniziativa dedicata al sostegno dei disoccupati e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A fare il bilancio di questa intensa stagione – iniziata a fine ottobre e proseguita fino a giugno – è stato il coordinatore del gruppo, il formatore Filippo Corvo, che ha presentato numeri significativi: 145 curriculum tra redatti e aggiornati, 81 professionisti del lavoro coinvolti in 7 assemblee mensili, 410 annunci selezionati e messi a disposizione dei partecipanti. Un lavoro costante, che ha portato a risultati concreti, con diversi disoccupati che hanno trovato un’occupazione grazie a questo percorso condiviso. Il pomeriggio è proseguito con numerosi interventi da parte dei professionisti.

Giovanni Cavallino di Coldwell Banker Modica, dopo aver condiviso la sua esperienza di come ha iniziato la sua attività, ha annunciato ai presenti che l’agenzia è alla ricerca di nuovi talenti quali: geometri, ingegneri e personale amministrativo.

Carmela Caccamo e Serena Minardo del Centro per l’Impiego di Modica hanno parlato dei servizi che l’ufficio offre e dell’evento denominato “Giornata dell’inclusione” in programma mercoledì prossimo a Ragusa rivolto alle categorie appartenenti alla L. 68/99 e non solo.

Giuseppe Billari, responsabile dell’agenzia di Modica di Alleanza Assicurazione, ha parlato di come la formazione sia una costante nel gruppo assicurativo, attualmente sono alla ricerca di diplomati/laureati per formarli e avviarli al lavoro, come intermediari assicurativi .

Orazio Puglisi, coordinatore provinciale del sindacato Gilda degli insegnanti di Ragusa, ha condiviso le sfide del mondo della scuola, spesso fraintese o sottovalutate: le difficoltà quotidiane, gli stipendi bassi e l’alto livello di responsabilità che gli insegnanti affrontano ogni giorno.

Il catanese Salvo Rocca del Team Rocca Network Solution, ha condiviso l’importanza del network marketing come crescita personale e professionale e che offre in tutto il territorio siciliano delle opportunità lavorative libere, innovative e meritocratiche.

Gianluca Melilli, ideatore della rubrica radiofonica “Due minuti un libro” e di altri format che appassionano gli ascoltatori in tutta Italia, ha lasciato ai presenti un messaggio potente: reinventarsi è possibile grazie alla tecnologia.

Il consulente del lavoro, Giovanni Poidomani, ha illustrato con competenza le differenze tra i contratti a tempo determinato (subordinato) e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. parasubordinati), spesso proposti ai nuovi assunti.

Francesco Pettinato, consulente direzionale e sviluppo franchising, ha ricordato quanto sia importante credere nelle proprie idee e valorizzare le competenze che già possediamo. Con il supporto di professionisti e un progetto solido, mettersi in proprio è possibile.

Saro Cannizzaro ha raccontato la sua carriera lavorativa, da ragazzo del barbiere a comandante della polizia locale evidenziando che con impegno, passione e forza di volontà si può arrivare ovunque. La musica, lo sport, i lavori nell’edilizia e i concorsi hanno rappresentato i gradini che lo hanno condotto ad un obiettivo preciso.

Giorgio Agosta dell’associazione Salvuccio Agosta ha presentato l’evento “Famiglia, lavoro, giovani”, in programma il 20 giugno presso il Duomo di San Giorgio a Modica Alta, si tratta di un’occasione per riflettere insieme su come i valori di una volta possano guidare i giovani di oggi verso una società più giusta e autentica.

Il prof. Nunzio Lauretta dell’ente formativo Federico II di Modica, ha ricordato con forza un principio fondamentale: la famiglia è il primo nucleo educativo per ogni figlio ed è lì che devono nascere valori come il rispetto, l’impegno e il senso del lavoro. Solo successivamente, ha sottolineato, entra in gioco la scuola, che accompagna e rafforza quanto già costruito in casa.

Il formatore, Giuseppe Alecci ha evidenziato come i corsi mirati possano rappresentare una reale opportunità per disoccupati e aziende. Ha anche lanciato un messaggio chiaro: i ritardi nei finanziamenti dei bandi regionali stanno rallentando le risposte concrete al mondo del lavoro.

Al termine del lungo pomeriggio, i ragazzi del gruppo Occupiamoci di…hanno ringraziato i partecipanti augurandogli buona estate nella speranza che possano riprendere a fine ottobre la loro mission che è quella di fare incontrare la domanda con l’offerta di lavoro dando ascolto ai disoccupati.

