Scoglitti, Vinciguerra (FDI): “Pescatori abbandonati dall’amministrazione comunale”

Scoglitti – Sono diversi e gravi i problemi che attanagliano il settore ittico. Fratelli d’Italia, con il capogruppo Alfredo Vinciguerra, evidenzia come l’amministrazione comunale abbia completamente abbandonato la marineria di Scoglitti lasciando irrisolti molti problemi che condizionano i lavoratori del settore.

“Il Mercato Ittico, cuore pulsante dell’economia marinara, avrebbe bisogno di importanti interventi di riqualificazione – dice Vinciguerra – ma in assenza di questi basterebbero anche interventi minimi per garantire dignità a chi lavora giorno e notte. Invece, da mesi, nemmeno la macchina del ghiaccio funziona, complicando così l’attività dei nostri pescatori e causando ulteriori disagi”.

“La sicurezza dei pescatori? Un optional per l’amministrazione – aggiunge ancora il consigliere di Fratelli d’Italia – Il Fanale Verde, fondamentale per le manovre notturne, si spegne ogni sera alle 22.00, lasciando al buio chi rientra dopo una giornata di lavoro. Una negligenza inaccettabile, che mette a rischio la sicurezza della nostro marineria. Dell’allungamento del porto, annunciato a gran voce, non c’è più traccia. E la draga, presentata come soluzione miracolosa, si è rivelata un buco nell’acqua, letteralmente. Intanto, altri Comuni vicini sfruttano i fondi regionali per rilanciare il settore, organizzando eventi di promozione del pescato a costo zero per le casse comunali”.

“Basti pensare alla vicina Punta Secca che ha organizzato, con finanziamenti esterni, tre giorni di promozione del territorio e del pescato locale. Scoglitti, che nulla ha da invidiare alle altre realtà, resta sempre indietro e abbandonata da un Sindaco che non ha né visione né capacità progettuale”, aggiunge Vinciguerra.

“I pescatori chiedono risposte. Scoglitti chiede risposte. Noi non accetteremo questa trascuratezza e difenderemo il lavoro di chi, con grande fatica, porta sulle nostre tavole l’eccellenza”.

