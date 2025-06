L’Istituto “Archimede” di Modica celebra la Festa dell’Europa 2025

Modica – Giovedì l’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” ha celebrato la Festa dell’Europa con un evento-dibattito dal titolo “I diritti umani in Europa”, pensato per promuovere i valori fondanti dell’Unione Europea tra le giovani generazioni.

La manifestazione si è aperta con i saluti del Dirigente Scolastico, Rosolino Balistrieri, e del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che hanno evidenziato l’impegno costante dell’Istituto nell’ambito della progettazione europea, grazie alla partecipazione al programma Erasmus+. Attivo da molti anni, il programma consente a studenti e personale scolastico di svolgere esperienze all’estero, attraverso mobilità di gruppo, scambi scolastici con scuole partner, tirocini formativi, corsi di formazione e job shadowing. L’Accreditamento pluriennale Erasmus e il titolo di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo rappresentano ulteriori traguardi che testimoniano la vocazione internazionale dell’Istituto.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato la collaborazione sinergica tra Comune e scuola, che si concretizza nel sostegno istituzionale e nell’accoglienza delle delegazioni straniere ospitate a Modica, attraverso momenti di dialogo e di confronto e con il coinvolgimento attivo degli amministratori locali.

Particolarmente significativo il videomessaggio dell’on. Caterina Chinnici, europarlamentare siciliana, che ha ribadito l’importanza di rafforzare nei giovani il senso di appartenenza al progetto di integrazione europea, basato sui valori di libertà, democrazia e pace, per diventare adulti consapevoli e responsabili nella società di domani in un’Europa più coesa e forte.

A seguire, si sono alternati gli interventi di relatori qualificati, provenienti da diversi enti legati alle istituzioni europee: Marta Ferrantelli, responsabile di Europe Direct Trapani e referente territoriale della Commissione europea per la Sicilia, ha illustrato il ruolo informativo dei centri Europe Direct sul territorio; Elisabetta Leone, responsabile Europe Direct Caserta e Project Officer Erasmus PNRR – INDIRE, ha presentato dati e prospettive del programma Erasmus+ in Italia; Lina Di Carlo, Docente universitaria di Diritto dell’Unione Europea e Presidente della Casa d’Europa “Altiero Spinelli”, l’Associazione che promuove i valori europei di unità e integrazione, attraverso eventi e progetti aperti a studenti e cittadini; Valentina Costa, Rappresentante di ItaliaCamp, l’agenzia di supporto all’EPAS che si occupa di divulgare nelle scuole la conoscenza delle Istituzioni europee.

È proprio grazie alla collaborazione con ItaliaCamp, avviata nel corso dell’anno scolastico, che l’Istituto “Archimede” ha ottenuto il titolo di Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, attraverso attività formative e la realizzazione del video “L’Europa è…”, in cui gli studenti di origine straniera esprimono la loro visione dell’Europa come spazio di diritti e accoglienza.

L’evento ha anche rappresentato un’occasione per presentare gli obiettivi futuri dell’Istituto: tra questi, una visita alle istituzioni europee finanziata con fondi Erasmus e, in prospettiva, la partecipazione al programma Euroscola del Parlamento Europeo, che consentirà ad alcuni studenti di vivere l’esperienza di una giornata da eurodeputati a Strasburgo.

Un momento centrale della giornata è stato dedicato agli studenti dell’Istituto, in particolare a coloro che hanno preso parte al progetto “Exponi le tue idee!” organizzato da “WeWorld” e alle esperienze di mobilità internazionale dei progetti Erasmus+. Attraverso i loro interventi, i ragazzi hanno condiviso riflessioni sulla propria crescita culturale e personale, sottolineando come tali esperienze abbiano rafforzato in loro la consapevolezza di essere cittadini europei, liberi di muoversi tra i vari Stati membri, di esprimere le proprie opinioni e di fare esperienze scolastiche e lavorative in un contesto internazionale.

