Giarratana. Cerimonia di consegna degli attestati “Apprendisti Ciceroni FAI 2025“

Un momento speciale per gli alunni delle classi 2ªA e 3ªA dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana” di Giarratana, protagonisti delle Giornate FAI di Primavera 2025 come Apprendisti Ciceroni.

Durante la cerimonia di consegna degli attestati, sono intervenuti: Scollo Gisella rappresentante e delegata provinciale FAI, Il Vicesindaco Fiore Grazia, Il Dirigente Scolastico, Claudia Terranova, le docenti referenti del progetto, Lucia Valvo ed Elena Corallo.

Scollo ha espresso grande apprezzamento per l’impegno degli studenti, ringraziando l’Amministrazione Comunale e la Scuola per aver creduto nel progetto, che ha valorizzato il patrimonio storico e culturale locale grazie all’apertura del Museo a Cielo Aperto e del Museo dell’Emigrazione di Giarratana.

Complimenti a tutti gli studenti per il lavoro svolto con entusiasmo e passione.

Nella foto un momento della cerimonia.

