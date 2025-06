Real Normanna. Cosa c’è da sapere sul Modica Calcio in vista della finale-spareggio?”

AVERSA – Dopo aver battuto la Rossanese nel doppio scontro la Real Normanna si prepara a scendere in campo in vista della finale degli Spareggi Nazionali. La prima gara li vede ospiti del Modica al “Vincenzo Barone” domenica 8 giugno, con il ritorno al “Bisceglia” di Aversa domenica 15.

Ostica formazione arrivata seconda nel Girone B di Eccellenza Siciliana, il Modica ha combattuto fino all’ultima giornata per la vittoria del campionato con il Milazzo: fatale è stato il pareggio a reti bianche della penultima giornata contro la Polisportiva Gioiosa, che ha visto i rossoblù cedere il primato alla penultima curva.

Da non sottovalutare il dato relativo alla costanza di rendimento dei rossoblù: una sola sconfitta in campionato ha macchiato gli ultimi 5 mesi di percorso del Modica, proprio nello scontro diretto contro il Milazzo. Un punto debole del Modica di quest’anno sono però stati gli scontri diretti ad alta quota: le uniche quattro sconfitte in campionato sono arrivate contro Milazzo (2), Città di Avola e Nebros, ossia contro formazioni della top 5.

Il “Vincenzo Barone” non è per tale motivo un fattore da sottovalutare: la spinta del pubblico di casa ha aiutato non poco il Modica, che tra playoff e Fase Nazionale ha stravinto senza prendere gol e siglando 9 reti in 3 partite. Altro punto di forza è senza dubbio il tandem d’attacco Idoyaga – Arquin: i due cannonieri rossoblù hanno segnato insieme 27 dei 62 gol tra campionato e spareggi dei rossoblù, formando un attacco devastante.

Nonostante nel primo turno contro l’Elettra Marconia non ci sia stata partita nel doppio confronto (8-0 il punteggio complessivo), c’è un precedente che può fare sorridere i tifosi della Real Normanna: anche la scorsa stagione i rossoblù hanno affrontato in finale una formazione campana, il Pompei. All’andata in Sicilia il Modica passa in vantaggio, ma le reti di Guarracino e l’oggi granata Caso Naturale ribaltano il risultato in favore dei campani. Al ritorno a Pompei non c’è storia: il 4-0 degli uomini di Scarlato regala loro la prima storica promozione in D.