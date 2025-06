FI Vittoria. Contrada Sugherotorto, troppe buche, disagi per automobilisti

Vittoria – Il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, ha raccolto le lamentele di tutti gli automobilisti in transito in prossimità di contrada Sugherotorto, Sp 19, sulla Vittoria Scoglitti. “In queste ore – spiega La Rosa – ho incontrato alcuni residenti e automobilisti vittime dell’ennesimo disagio causato dalle pessime condizioni del manto stradale. Giusto se vogliamo utilizzare un parametro, durante lo scorso fine settimana si sono registrate decine di incidenti e sinistri, mezzi bloccati e gomme bucate. Mi sono subito attivato informando la polizia municipale come sempre disponibile a registrare quanto accaduto e a inviare le segnalazioni raccolte agli uffici preposti”. “Dal punto di vista politico – prosegue La Rosa – invito l’assessore di competenza a porre sotto debita attenzione quanto quotidianamente accade nell’arteria indicata. Tutto ciò con l’auspicio che le sollecitazioni non rimangano lettera morta e cestinata quanto, piuttosto, che si possa intervenire subito per ripristinare il manto stradale e riparare le buche presenti in un’arteria che, come sappiamo, risulta essere parecchio trafficata e che, quindi, per questo stesso motivo, non può essere abbandonata a se stessa”.

