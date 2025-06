Il “Principi Grimaldi” di Modica ad Helsinki: Un Tuffo nel Futuro dell’Istruzione Professionale Finlandese

Helsinki – Si è conclusa martedì 13 maggio la mobilità in Finlandia, nella capitale Helsinki, per un gruppo di docenti e un assistente tecnico di laboratorio dell’Istituto “Principi Grimaldi” di Modica. L’esperienza, parte del progetto Erasmus+ Azione KA1 di job-shadowing, ha visto impegnati Gianluca Sasso, Antonella Denaro, Lina Lauria, Antonella Scollo, Silvia Novello e Walter Malandrino. Per una settimana, il team ha avuto l’opportunità di immergersi nelle dinamiche della Prakticum, una Vocational School di Helsinki, approfondendo aspetti innovativi del sistema educativo finlandese.

La permanenza ha permesso ai professionisti modicani di socializzare con i colleghi finlandesi e di toccare con mano le loro abitudini didattiche, in una scuola che rappresenta l’equivalente dei nostri istituti professionali.

La Prakticum si distingue per essere l’unica scuola professionale di Helsinki dove le lezioni si tengono sia in lingua finnica che svedese, a testimonianza del rispetto per la minoranza linguistica presente in città. Fin dal primo tour dell’edificio, moderno e spazioso, è saltata all’occhio la cura degli ambienti ampi e diversificati, progettati per favorire il benessere di studenti e personale.

La scuola, con i suoi ben dodici indirizzi professionali, vanta laboratori ottimamente attrezzati. Qui, gli studenti non si limitano a simulazioni, ma operano concretamente nella realizzazione di manufatti o servizi per veri e propri clienti esterni. Infatti, la Prakticum permette ai cittadini di richiedere prestazioni professionali a pagamento, contribuendo così al sostentamento dell’istituto. Un esempio è il ristorante interno alla scuola, gestito direttamente dai laboratori di sala e cucina, che può servire fino a quaranta coperti.

L’orario scolastico è pensato per promuovere l’autonomia e la cooperazione tra gli studenti. Dopo l’introduzione dei contenuti, i ragazzi possono lavorare autonomamente o in team, per poi confrontarsi con i docenti. Questo approccio riduce drasticamente i compiti a casa e stimola la collaborazione. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di godere di zone relax tra una lezione e l’altra. Inoltre, l’orario settimanale dei docenti può essere flessibile, con variazioni concordate per rispondere ai bisogni didattici specifici degli studenti. La presenza di due “support teachers”, con spazi dedicati e attrezzati, garantisce attività di sostegno anche al di fuori della classe. Per le attività sportive, gli studenti si avvalgono di strutture esterne.

Il concetto di “sistema di vita non ansioso” è un filo conduttore che sembra permeare ogni aspetto della vita ad Helsinki, inclusa l’esperienza studentesca. Gli ambienti scolastici, accoglienti, rispettati e privi di atti vandalici, riflettono la pulizia e l’ordine dell’intera città. Helsinki è immersa nel verde, con strade ampie e piste ciclabili. I mezzi pubblici sono frequentissimi e puntuali, con accorgimenti pensati per le persone con disabilità uditive, visive o motorie.

Fiore all’occhiello per studenti, professori e l’intera cittadinanza è la Biblioteca Centrale di Helsinki “Oodi”. Questo spazio non è solo una biblioteca, ma un vero e proprio centro civico multifunzionale che garantisce a tutti l’accesso all’informazione e alla formazione, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza. La sua architettura moderna e la sua vivace fruizione da parte dei cittadini la rendono un luogo d’incontro di grande importanza.

L’Istituto “Principi Grimaldi” desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica della Prakticum, la signora Laila Andersson, per la sua calorosa accoglienza, e alla collaboratrice signora Veronika Ekman, per l’organizzazione impeccabile delle attività di job-shadowing, che hanno reso questa esperienza estremamente positiva e formativa per l’intero team.

Salva