Ginnastica artistica. Le atlete di Energy Vittoria protagoniste a Rosolini

Le atlete di Energy Vittoria protagoniste della terza prova Gym Friend di ginnastica artistica al Pala Millennium di Rosolini nel contesto di una domenica all’insegna dello sport, del talento e della passione. Un numeroso gruppo di ginnaste, dalle più piccole di appena 4 anni fino alle ragazze di 13, ha rappresentato con orgoglio la città di Vittoria rendendosi protagonista di prestazioni brillanti, accompagnate da sorrisi, emozioni e una voglia notevole di mettersi in gioco. Inutile dire che, dietro ogni risultato, si cela il lavoro di un team tecnico di notevole spessore formato da: Fgi Gaf Giusy Lillo e Savio Magro, Udg Te MariaCarlotta Floridoro che, con la massima dedizione, segue la crescita sportiva e personale delle giovani ginnaste. Notevole la soddisfazione per i traguardi raggiunti, ma ancor di più la gioia di vivere lo sport come strumento di crescita e condivisione. L’appuntamento di Rosolini ha confermato, ancora una volta, la storica società di Vittoria, diretta dai professionisti Giusy Lillo e Savio Magro, come una realtà solida e in continua crescita, anche nel panorama della ginnastica artistica italiana. Queste le classifiche ottenute dalla società vittoriese. Categoria Rainbow, Allievi A – base: Roberta Sallemi prima classificata, Amelia Salonia, seconda classificata; Asia Nicotra, Roberta Caruso e Nicole Salamone terze classificate. Categoria Rainbow, Allieve A – base: Laura Zil follari prima classificata; Emily Vittoria e Nicole La Terra seconde classificate; Giorgia Ciciulla terza classificata. Categoria Rainbow, Allieve A – avanzato: Charlotte Cavallo, Marta Ciancio prime classificate; Ludovica Puccio (campionessa regionale 2025 tumbling La), Ginevra Arancio Febo seconde classificate; Giuditta Campoccia, Dalila Sortino, Aurora Senia terze classificate. Categoria Rainbow, Allieve B avanzato: Megane Campoccia, seconda classificata, Rebecca Pirré La Terra, Carola Petralia, Martina Piazza terze classificate. Categoria Cup, allieve B: Alessia Messinese, Carol Magro, Giorgia Di Dio prime classificate; Vittoria Floridia, Carola Shyti, Anna Maniscalco, Matilde Colombo, Lucia Algieri, Alice Occhipinti, Martina Giurdanella seconde classificate; Marika Iacono, Benedetta Di Stefano, Kleria Leta, Sofia Pollara, Francesca Speranza, Gaia Licitra terze classificate; categoria Cup junior Giorgia Marino (campionessa regionale 2025 La Te) prima classificata; Elena Intanno, Carola Falcone terze classificate. E, ancora, podiste esordienti avanzato: Giorgia Greco, Ambra Giudice, Giulia Purromuto, Alice Incorvaia (campionessa regionale 2025 La te), Giulia Iraci Sareri, Marta Guastella, Giorgia Fiammetta. Podiste pulcine: Ginevra Baglieri, Ginevra Giombarresi, Giorgia Bulbo, Rebecca Molè, Ginevra Petralia, Carola Giannone.

