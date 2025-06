Ordine Geologi Sicilia. Ponte Sullo Stretto, incontro alla presenza del Ministro Salvini

Messina – Si è svolta lo scorso 30 maggio, presso la Prefettura di Messina, un’assemblea, presieduta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dedicata al tema “Ponte sullo Stretto di Messina. Incontro con associazioni produttive e sindacati”. All’incontro sono stati convocati, su invito del Prefetto Cosima Di Stani, il Commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, la Rettrice dell’Università di Messina, i presidenti delle Camere di commercio regionali e locali, di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confcooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia, nonché i rappresentanti degli Ordini professionali degli Ingegneri, degli

Architetti, dei Geometri, dei Geologi, dei Commercialisti, degli Avvocati e delle Associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL. Ha preso parte all’incontro, in rappresentanza dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, il presidente Paolo Mozzicato.

Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come l’Ordine abbia mantenuto negli anni, nei confronti della tematica relativa al Ponte sullo Stretto, un profilo istituzionale sobrio, astenendosi dall’addentrarsi nella dialettica politica e nella polarizzazione delle opinioni in merito all’opportunità o meno di realizzare tale opera.

Ciò che più conta, per la progettazione e la realizzazione di un’opera di tale portata, infatti, sono le richieste valutazioni geologiche approfondite, con particolare attenzione agli aspetti legati all’assetto geologico-strutturale, geotecnico, ed all’evoluzione geodinamica dell’area, in relazione al quadro sismico e tettonico. In sostanza, è necessaria un’analisi dettagliata per valutare la stabilità dei versanti, il rischio sismico e le caratteristiche dei fondali marini e a questo si sono sempre orientati i Geologi siciliani, che possono e devono ricoprire un ruolo da protagonisti in una scelta tanto importante quanto delicata. L’Ordine ed il Consiglio Direttivo e tutti i rappresentanti ed iscritti, hanno sempre adoperato, nel contribuire in merito, il linguaggio della scienza e della tecnica, fornendo valutazioni basate esclusivamente sulle proprie competenze di professionisti, e continuerà ad essere così nel rispetto della professione e della ricerca scientifica che ne costituisce il fondamento.

