Le orchestre del “Verga” di Modica al Teatro Garibaldi

Modica – Sarà il prossimo 4 giugno la data in cui il Teatro Garibaldi ospiterà il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale Verga di Modica. I giovani musicisti saranno impegnati nell’esecuzione di musiche di grandi autori classici come Mozart, Respighi, Tchaikovsky e Rimsky-Korsakov. Nell’attesa, però, lo stesso palcoscenico nella serata dello scorso 27 maggio ha risuonato delle note vibranti e coinvolgenti dell’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica, diretta da Marco Caruso, docente di Sassofono del Verga e responsabile del progetto “Suonare Insieme: dalla composizione all’improvvisazione”, che quest’anno ha visto la sua quarta edizione, diventando un appuntamento ormai consolidato che vede gli studenti mettere in mostra il loro talento e la loro passione per la musica jazz. Il progetto è pensato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere l’attivazione di laboratori per la pratica della musica jazz come ampliamento dell’offerta formativa dei Licei Musicali e, anche quest’anno, la proposta del Liceo modicano è stata selezionata dall’USR Sicilia che ne ha autorizzato e finanziato lo svolgimento.

Il Concerto, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, in apertura ha dato spazio al saluto istituzionale del Dirigente Scolastico del Verga di Modica Alberto Moltisanti e del Sovrintendente della Fondazione organizzatrice Tonino Cannata, i quali hanno ribadito come l’ormai consolidato partenariato tra le due Istituzioni è diventato un’occasione unica per ascoltare musica di qualità e sostenere il talento emergente della nostra comunità.

Il titolo del Concerto, “Il Ritmo e la Magia del Jazz: tra Swing e Bossa Nova ”, prelude al repertorio affrontato dai giovani musicisti che hanno eseguito in modo eccellente i brani scelti da Marco Caruso per trattare nel corso della realizzazione del progetto le particolari sfaccettature che la tradizione jazzistica assume in relazione alle aree geografiche in cui nasce. E così, il pubblico che ha fatto registrare in questa occasione il sold out al botteghino del Teatro, ha avuto modo di ascoltare brani come Just Friends o Night and Day, per passare agli strafamosi Chega de Saudade o a My Foolish Heart, quest’ultimo eseguito in una elegante versione Bossa Nova che ha visto la magnifica interpretazione di Marco Caruso come solista al sax soprano. Sul palcoscenico, a supportare i ragazzi, i proff. Fabio Iacono, Paolo Ilacqua, Giovanni Manganaro, Vincenzo Monaca, Marcello Arrabito e Adriano Denaro, docenti tutor per ognuna delle sezioni orchestrali. Voci soliste della serata Nicole Crapanzano, Giovanni Maganuco, Julia Debora Barone, Valentina Abril Espinosa, Federica Antoci e Benedetta Nicosia.

Tutto il repertorio, lo scorso mese di marzo, era stato oggetto di approfondimento durante la masterclass tenuta presso il Liceo in questione dal Maestro Francesco Martinelli, docente di chiara fama di Storia del Jazz presso la prestigiosissima Accademia Nazionale del Jazz “Siena Jazz University”. La masterclass ha avuto grande valenza formativa per lo sviluppo delle competenze teoriche degli studenti dal punto di vista storico-critico-estetico.

Il Concerto, che ha rappresentato un momento di grande orgoglio per il Verga e per tutta la città, è stato presentato e condotto da Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale e curatrice degli eventi live legati al Progetto Jazz. Per quanto riguarda la registrazione e la post-produzione del concerto, le attività sono state affidate alla comprovata maestria di Gianluca Abbate.

Salva