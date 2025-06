Pozzallo. Tre giorni di eccellenze tra vino, gusto e spettacolo

POZZALLO – Si è conclusa con uno straordinario successo la terza edizione di “Calici dei Cabrera: A…mare il vino”, che dal 30 maggio al 1° giugno ha animato la nostra Villa Comunale. Promossa dal Comune di Pozzallo e resa possibile soprattutto grazie al finanziamento dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, la manifestazione ha esaltato le ricchezze enogastronomiche e culturali del nostro territorio.

L’evento è stato supportato anche da Jazz & Wine come nella prima edizione, una mini rassegna musicale che ha offerto un’indimenticabile combinazione di sapori, musica e cultura.

Un Inizio Delizioso e Ricco di Scoperte: Giovedì 30 Maggio

La giornata inaugurale di giovedì 30 maggio è stata un vero viaggio sensoriale. Presso lo Spazio Cultura Meno Assenza, l’esclusivo talk show “Dolci e Vini del Sud-Est Siciliano” ha affascinato gli appassionati. Giorgio Solarino ha guidato i presenti nel mondo dei vini passiti siciliani, mentre Gianna Bozzali ha esplorato le novità e le opportunità nel settore enogastronomico.

A dare il benvenuto e a sottolineare l’importanza della collaborazione tra le realtà locali, sono intervenuti i rappresentanti della Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria, dell’Enoteca Regionale della Sicilia Sud Est e dell’associazione ONAV di Modica.

La serata è stata arricchita da una degustazione mirata che ha permesso di assaporare abbinamenti sorprendenti tra i dolci del territorio e i vini che ne esaltano i sapori.

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo di Pozzallo, Raffaele Monte, ha commentato con entusiasmo l’apertura: “Siamo felici di aver dato il via a questa nuova edizione de ‘I Calici dei Cabrera’ con una serata interamente dedicata all’esplorazione dei sapori unici del nostro sud-est siciliano. Il talk show ‘Dolci e Vini’, arricchito dalla preziosa collaborazione delle associazioni del territorio e da una degustazione mirata, è stato un’occasione perfetta per apprezzare la versatilità della nostra produzione enogastronomica e per iniziare al meglio questo grande evento che celebra il nostro territorio.”

Sapori d’Autore e Ritmi Argentini: Sabato 31 Maggio

La seconda giornata, sabato 31 maggio, ha offerto un programma eccezionale alla Villa Comunale. Il pubblico è stato conquistato dalle “Pietanze della Contessa”, realizzate dal rinomato Chef Luca Giannone. Conosciuto per il ristorante Al Galù a Scicli, lo Chef Giannone ha portato a Pozzallo la sua cucina, unendo innovazione e tradizione, con grande attenzione ai prodotti locali e stagionali.

Per la rassegna “Jazz & Wine”, la serata è culminata con le raffinate sonorità di “Argentalia”, un duo composto da grandi talenti internazionali: Javier Girotto al sax tenore e Claudio Vignali al piano. Il loro viaggio musicale ha spaziato dalla musica popolare italiana e argentina, con un toccante tributo a Giacomo Puccini per il centenario della sua morte, offrendo un’esperienza musicale unica.

La serata ha visto anche la partecipazione de “I Calici del Conte”, con degustazioni gratuite di abbinamenti irresistibili tra i migliori vini delle cantine locali (come quelle della Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto, e della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria) e specialità gastronomiche a km zero. L’evento ha collaborato anche con AGIMUS Ragusa per l’organizzazione degli spettacoli jazz.

Gran Finale Musicale: Domenica 1° Giugno

La terza edizione de “I Calici dei Cabrera” si è conclusa domenica 1° giugno con un Gran Finale che ha visto protagonista il concerto “Lisa canta Ornella”. La straordinaria voce di Lisa Manara e il virtuosismo al piano di Claudio Vignali hanno reso un commovente omaggio ai grandi successi di Ornella Vanoni, regalando al pubblico una chiusura emozionante di questa edizione.

Le Dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale e la Visione per il Futuro

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ribadito l’entusiasmo della città: “Con questa terza edizione de ‘I Calici dei Cabrera’, il nostro Comune ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per la promozione delle nostre eccellenze. Non è solo una festa, ma una spinta importante per far conoscere Pozzallo e tutte le sue meraviglie. Vogliamo che tutti scoprano quanto siamo unici!”

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Raffaele Monte, ha inoltre sottolineato il valore dell’evento: “Calici dei Cabrera, giunta quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione che promuove le bellezze del nostro territorio e del nostro turismo: l’aria di mare e il gusto del buon vino sono la combinazione perfetta della nostra identità. Abbiamo offerto un’esperienza completa, dove i sapori della nostra terra si sono uniti perfettamente alla brezza marina e alla grande musica. Guardiamo già al futuro per rendere le prossime edizioni ancora più grandi e coinvolgenti.”

Il Comune di Pozzallo ringrazia sentitamente tutti i partecipanti, gli artisti, gli chef, le cantine, le associazioni e le istituzioni che hanno contribuito al successo di “Calici dei Cabrera 2025”, un evento che continua a celebrare il patrimonio unico della nostra Sicilia. Un ringraziamento particolare va all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana per il cruciale supporto finanziario che ha reso possibile questa eccezionale edizione.

Guardando avanti, il Comune di Pozzallo annuncia con grande entusiasmo l’intenzione di realizzare la quarta edizione di “Calici dei Cabrera” all’interno della storica Torre Cabrera. Attualmente in fase di restauro, la Torre diventerà, una volta completati i lavori, la prestigiosa sede dell’evento, che assumerà così il ruolo di manifestazione inaugurale di questo importante simbolo restituito alla città e alla sua storia.

Salva