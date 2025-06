Battaglia. “Sbloccati i pagamenti Pac 2024 per le aziende agricole iblee”

Ragusa – “Voglio ulteriormente ricordare, anche se a distanza di alcuni giorni, ma è giusto per interessare all’argomento tutti gli operatori del settore della nostra zona, che sono stati finalmente sbloccati i pagamenti Pac 2024 per le aziende agricole siciliane e quindi anche per quelle della provincia iblea”. Lo dice il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia, sempre molto attento rispetto a ciò che accade nel comparto. “Dopo un intenso confronto a Roma con Agea, insieme a Gabriella Regalbuto bravissima responsabile dipartimento agricoltura di FdI, e grazie alla collaborazione del direttore Fabio Vitale e del team tecnico – afferma Battaglia, riportando le comunicazioni del senatore Salvo Pogliese che si è adoperato per dare riscontro adeguato sul delicato argomento – è stata trovata una soluzione alle anomalie delle Plt che bloccavano i fondi. Gli ultimi adempimenti sono stati espletati proprio da poco, permettendo così di erogare a breve i pagamenti arretrati a tutte quelle aziende che risultano essere in difficoltà. E’ da considerare un risultato importante per il nostro territorio, soprattutto dopo un anno già così duro per il settore agricolo e zootecnico. Grazie al senatore Pogliese per il lavoro svolto e, naturalmente, ci daremo da fare per ottenere quei riscontri necessari affinché le nostre aziende possano lavorare con serenità. L’agricoltura è uno dei cardini del programma di governo e lo si sta dimostrando con l’attenzione, gli investimenti e la promozione del Made in Italy e delle eccellenze”.

Salva