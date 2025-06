Ginnastica Aerobica: al campionato nazionale Assoluto Gold di Gorle la Motyka al quarto posto

Modica – Ancora un risultato di prestigio per la giovane coppia della Motyka Modica formata da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, che al campionato nazionale assoluto di Ginnastica Aerobica disputato a Gorle hanno ottenuto un onorevolissimo quarto posto.

In provincia di Bergamo, in uno dei campionati più prestigiosi della stagione, si sono sfidate le migliori otto coppie italiane e i giovani e promettenti atleti del sodalizio modicano sono stati apprezzati per la loro performance che li ha portati ai piedi del podio.

Ad accompagnare i due atleti nella lunga trasferta in Lombardia, Mariastella Vittorio e Laura Melilli che hanno spronato Giulia e Samuele a dare il massimo per chiudere in bellezza una stagione strepitosa che li ha visti tra le altre cose laureare Campioni d’Italia. Il modo migliore per darsi appuntamento a settembre con nuovi stimoli e nuovi obiettivi da raggiungere.

“Sono felicissima di questo risultato – spiega Mariastella Vittorio – perché siamo andati a Gorle solo per fare esperienza in quanto si gareggiava con coppie senior, mentre Giulia e Samuele sono Junior B, tra l’altro – continua – Giulia Cappello è appena entrata in categoria visto che ai mondiali dell’anno scorso ha gareggiato come junior A. Nonostante la poca esperienza in questa categoria – conclude Mariastella Vittorio – i ragazzi hanno dato il massimo raggiungendo un onorevolissimo e meritatissimo quarto posto” .

