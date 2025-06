Comiso. L’istituto comprensivo Giovanni Verga in evidenza ai Giochi matematici Pristem

Comiso – L’istituto comprensivo Giovanni Verga annuncia un importante successo ottenuto dai propri studenti ai prestigiosi Giochi matematici Pristem – Università Bocconi di Milano, una competizione riconosciuta a livello nazionale che coinvolge migliaia di partecipanti. Tra oltre 1.500 concorrenti provenienti da tutta Italia, Filippo Barone si è classificato 54° nella finale nazionale, distinguendosi per capacità logiche, ragionamento matematico e problem solving. Un risultato che conferma l’eccellenza formativa e la qualità del percorso scolastico offerto dall’istituto. Oltre a Barone, anche gli altri finalisti Claudia Spataro, Giorgio Assenza e Andrea Ferrera hanno dimostrato un livello di preparazione notevole, raggiungendo piazzamenti di rilievo e contribuendo a portare prestigio alla scuola e alla comunità di Comiso.

La dirigente scolastica, professoressa Maria Cafiso, sottolinea: «Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare nel nostro impegno quotidiano per offrire un’educazione di qualità, capace di valorizzare le attitudini di ciascun studente. Filippo, Claudia, Giorgio e Andrea sono un esempio per tutti: con dedizione, passione e metodo hanno saputo affrontare una competizione impegnativa, dimostrando che la matematica è uno strumento fondamentale per sviluppare il pensiero critico e la capacità di affrontare le sfide del futuro». Il vicepreside e referente dei giochi matematici, prof. Gigi Bellassai, aggiunge: «La partecipazione a queste gare rappresenta un’occasione preziosa per stimolare la curiosità e la creatività dei ragazzi, incentivandoli a superare i propri limiti. Il successo ottenuto è il frutto di un lavoro collettivo che coinvolge insegnanti preparati, famiglie attente e studenti determinati. Continueremo a sostenere iniziative come questa, perché crediamo fermamente che la matematica sia un linguaggio universale capace di aprire porte importanti nel percorso formativo e professionale dei giovani». L’istituto comprensivo Giovanni Verga ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato e conferma la propria volontà di promuovere sempre più attività che stimolino l’eccellenza, la collaborazione e la crescita personale degli studenti.

