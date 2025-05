Cessate il fuoco a Gaza. Comiso, Pd presenta mozione

Comiso – I consiglieri comunali del Pd, Gigi Bellassai e Gaetano Scollo, hanno presentato una mozione per il cessate il fuoco a Gaza, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il rispetto del diritto internazionale. Con la mozione, in particolare, si impegnano il sindaco e la giunta municipale a esporre simbolicamente la bandiera della pace o un segno di solidarietà presso il palazzo comunale fino al cessate il fuoco; a inviare la mozione alla presidenza del Consiglio dei ministri, al ministro degli Affari Esteri e al Parlamento europeo; a promuovere, in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni culturali, iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui diritti umani e sulla pace in Medio Oriente.

Nel documento, sottoscritto dai due consiglieri comunali dem, si legge che dal 7 ottobre 2023 è in corso un conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, che ha causato la morte di oltre 53.700 civili palestinesi, tra cui più di 17.400 bambini e 10.000 donne e 1.200 civili israeliani. Secondo le Nazioni Unite e numerose Ong internazionali, la popolazione civile di Gaza è sottoposta a una gravissima crisi umanitaria, con accesso limitato ad acqua, cibo, cure mediche e assistenza umanitaria. Il diritto internazionale umanitario impone il rispetto della vita e della dignità dei civili in ogni conflitto e proibisce espressamente attacchi indiscriminati e sproporzionati. L’Onu, il Papa, l’Unione Europea e numerosi Stati democratici hanno chiesto il cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi israeliani e l’accesso umanitario a Gaza. “Il consiglio comunale – spiegano Bellassai e Scollo – pur non avendo competenze dirette in politica estera, ha il dovere morale e istituzionale di esprimere solidarietà alle vittime civili e promuovere una cultura della pace e dei diritti umani. Numerosi consigli comunali italiani hanno approvato mozioni analoghe, con l’intento di tenere viva l’attenzione sulla crisi in corso e di contribuire a una pressione politica per il cessate il fuoco”. Nella mozione, il consiglio comunale esprime profonda preoccupazione per la drammatica escalation del conflitto in Medio Oriente e per la gravissima crisi umanitaria in atto nella Striscia di Gaza; condanna ogni forma di violenza contro civili, compresi gli attacchi terroristici del 7 ottobre contro cittadini israeliani e l’uccisione indiscriminata di civili palestinesi; chiede con forza il cessate il fuoco immediato e permanente, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e l’accesso umanitario sicuro e continuativo per soccorrere la popolazione civile di Gaza. In più, invita il Governo italiano e l’Unione europea ad adoperarsi con ogni mezzo diplomatico per: sostenere il cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari; promuovere una conferenza internazionale per la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina secondo la soluzione “due popoli, due Stati”, in coerenza con le risoluzioni Onu. E’ stato chiesto che la presente mozione possa essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale.

Salva