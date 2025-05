Mountain bike. Per la Motyka Bike School Modica buoni risultati a Carlentini nella II^ tappa di Coppa Sicilia

Modica – Continua la crescita dei bikers della Motyka Bike School Modica che, dopo i buoni risultati ottenuti nella prima tappa di Coppa Sicilia Giovanissimi XCO, domenica scorsa si sono ripetuti anche nella seconda tappa che si è disputata a Carlentini.

Nella cittadina aretusea si sono registrati anche alcuni esordi che, nonostante l’emozione vissuta dai piccoli atleti modicani hanno fatto arrivare buone performance.

Ad aprire la giornata di gare sono stati i mini biker e i PG, dove a rappresentare i colori del sodalizio modicano sono stati Pietro Covato, Alessandro Crucetta e Raffaele Palazzolo.

Subito dopo è scattata la competizione vera e propria con Giuseppe Agosta che, nella categoria G1M si è classificato al quinto posto, mentre l’esordiente Gabriele Pennacchio ha concluso in trentunesima posizione.

Nella categoria GM3 Nicolò Tagliarini conferma il suo talento conquistando il primo posto, bissando così il successo ottenuto nella prima tappa. Alle sue spalle al secondo posto il compagno di squadra Simone Adamo. Nella stessa categoria Gabriele Aprile si piazza al tredicesimo posto e al trentaquattresimo troviamo l’esordiente Lorenzo Cassarino.

Nella categoria GM4, invece, arriva il sesto posto di Andrea Giannone, mentre Leonardo Caccamo si piazza al sedicesimo posto e Emanuele Ferlito conclude in diciannovesima posizione.

“Anche a Carlentini è stata una bella giornata di gare – dichiarano i vertici della Motyka Bike School Modica – i nostri atleti si sono ben comportati ottenendo anche buoni piazzamenti che sicuramente non erano scontati. Siamo in crescita e quando i nostri bikers avranno acquisito un pizzico di esperienza in più siamo certi che si potranno togliere tante belle soddisfazioni. La crescita costante dei nostri atleti è frutto degli allenamenti e dell’impegno di tutti e in particolare degli istruttori Laura Melilli e Rosario Tagliarini

che vogliamo ringraziare per tutto il lavoro che stanno svolgendo per far si che la nostra piccola realtà possa sempre distinguersi nel mondo della mountain bike”.

