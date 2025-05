La cultura della parità di genere entra nelle aziende agricole iblee

Ragusa – Un grande successo, fatto di entusiasmo e di partecipazione attenta da parte delle operaie: è questo il bilancio dei primi incontri tenutisi presso diverse aziende agricole del territorio a cura del Centro Antiviolenza “Donne a Sud”, grazie alla convenzione sottoscritta con Confagricoltura Ragusa. Un clima fertile e di confronto vero reso possibile dalla professionalità e alla preparazione del personale del Centro che hanno condiviso con le lavoratrici informazioni utili e preziose.

I primi incontri si sono tenuti presso le aziende Ioppì a Vittoria, Zisa Group a Santa Croce Camerina ed Ecofaber a Modica. “Un momento delicato e molto interessante che ha toccato da vicino le nostre operaie. Tutte le aziende dovrebbero organizzare momenti così”, commenta Roberta Tardera di Ioppì. “Siamo lieti di aver aderito, davvero encomiabile il tatto con cui l’avv. Caudullo è riuscita ad entrare in connessione intima con le nostre collaboratrici su un tema di rilevantissima attualità”, dichiara Emma Zisa di Zisa Group. “Un dialogo aperto, coinvolgente e necessario su tematiche fondamentali: conoscere, riconoscere, educare per prevenire e contrastare la violenza. Ringraziamo di cuore tutte le partecipanti e i partecipanti, le relatrici, e chi ogni giorno lavora per creare una cultura di rispetto e inclusione”, afferma Carlo Scollo di Ecofaber.

“Il programma dei prossimi incontri nelle aziende agricole è fitto e continuerà nei prossimi mesi – spiega il Presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè – per continuare a coltivare consapevolezza per estirpare la cultura tossica della violenza. I feedback positivi che stiamo registrando, sia da parte dei dipendenti che degli imprenditori agricoli, confermano la bontà di un’iniziativa e ci spingono a continuare con maggiore slancio”.

“Incontri – spiega l’avv. Rossana Caudullo, responsabile del Centro Antiviolenza – che rappresentano una tappa importante dell’impegno che Donne A Sud porta avanti da anni nel territorio ibleo. In questo bellissimo viaggio nel cuore del nostro tessuto produttivo, che stiamo conducendo grazie alla sensibilità di Confagricoltura Ragusa, stiamo incontrando le lavoratrici direttamente sul posto di lavoro che, per qualche ora, diventa luogo di riflessione e di consapevolezza. Stiamo parlando con loro, stiamo ascoltando anche le parole non dette e le stiamo aiutando. Perché oltre la retorica contro la violenza sulle donne, occorre impegno concreto, costante e capillare”.

