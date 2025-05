Aeroporto di Comiso, Fidone invia una nota formale a tutte le istituzioni competenti

Acate – Giovanni Francesco Fidone, Sindaco di Acate, ha espresso oggi la sua profonda preoccupazione per lo stato di abbandono dell’Aeroporto di Comiso, inviando una nota formale a tutti gli enti istituzionali coinvolti. Fidone chiede un’azione decisa e coordinata per il rilancio dello scalo, ritenuto strategico per lo sviluppo dell’intero Sud Est siciliano.

Nella sua comunicazione, il Sindaco di Acate ha ribadito l’importanza vitale dell’aeroporto, sollecitando investimenti concreti, una nuova governance partecipata, l’attivazione di nuove rotte e un piano industriale serio. Fidone ha sottolineato la necessità di una collaborazione sinergica tra le istituzioni locali, regionali e nazionali, invitando in particolare il Comune di Comiso – socio della società di gestione SAC – a chiarire la propria posizione ufficiale riguardo le scelte finora adottate.

Il Sindaco ha inoltre specificato di non poter partecipare all’incontro previsto per venerdì 30 maggio. Ha appreso dell’appuntamento solo informalmente e, a 48 ore dall’evento, non ha ricevuto alcuna convocazione ufficiale. Impegni personali e familiari gli impediranno di essere presente prima del 4 giugno, ma ha voluto ugualmente ribadire la sua posizione in modo trasparente e determinato, offrendo piena disponibilità al confronto istituzionale nei giorni successivi.

“L’aeroporto di Comiso è un’infrastruttura indispensabile per il futuro della nostra terra, un’opportunità irripetibile per il rilancio economico, sociale e culturale dell’intero Sud Est siciliano. Non possiamo più permettere che venga sacrificato,” ha dichiarato Fidone. “È il momento di unirci, senza divisioni né tatticismi, per difendere con tenacia e senso di responsabilità un patrimonio che appartiene a tutti noi. E, all’uopo, ho formulato anche alcune proposte tecniche, partendo dal dissenso formale da manifestare in seno all’assemblea dei soci di Sac, sino alle audizioni all’Ars. Per vincere questa battaglia, la politica, le istituzioni e la società civile devono camminare insieme. Non vedo altre alternative.”

