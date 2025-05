I giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani di Modica, trionfano a Napoli

Si affermano anche quest’anno a livello nazionale i giovani musicisti dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani di Modica, con l’Orchestra Falcone che trionfa anche a Napoli. I giovani musicisti modicani, hanno ottenuto il 1° Premio assoluto al 6° Concorso Musicale Nazionale “Premio Vincenzo Bellini” di Boscoreale (NA), nella categoria Orchestra con la votazione massima 100/100, conquistando non solo l’attestato di vincita ma anche un trofeo e un premio di 200 Euro. A coronare questo intenso anno scolastico la bellissima esperienza dei solisti e dell’ensemble dell’Orchestra Falcone alla sesta edizione del Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli. Anche in questo caso grazie al lavoro scrupoloso dei Professori di strumento Maria Gentile (docente di Pianoforte e Coordinatrice), Sonia Nicastro (docente di Percussioni), Daniele Incontro (docente di Chitarra) e Graziano Raniolo (docente di Sassofono), i ragazzi hanno ottenuto la giusta valorizzazione del loro talento musicale vincendo numerosi premi.

Per la classe prima:

Crepaz Anna 3° Premio Sax 88/100.

Per la classe seconda:

Castano Elia 1° Premio Assoluto 100/100 Chitarra;

Barone Oscar 1° Premio 95/100 Percussioni;

Puccia Paolo 2° Premio 94/100 Sax;

il Duo di Chitarre formato da

Aliaj Emilia e Castano Elia 1° Premio 98/100;

Per la classe terza:

Puma Francesca 1° Premio 97/100 Pianoforte;

Modico Andrea 1° Premio 96/100 Sax;

Il Duo Chitarra-Sax formato da Cicero Carla e Macauda Martina 2° Premio 93/100.

Per l’ensemble di Sax, formato da tutti gli alunni di sax delle classi, seconda (Achirei Francesco, Colombo Nina, Puccia Paolo, Sammito Sara) e terza (Belluardo Bianca, Macauda Martina, Modica Andrea, Modica Leonardo, Scapellato Gabriele) 1° Premio 95/100.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Veronica Veneziano che si è congratulata per la passione e il talento di chi ha portato ancora una volta in alto il prestigio dell’Istituto modicano, la cui vocazione musicale è parte fondamentale della propria identità. Quando si dice che il lavoro ripaga sempre. Questo è il giusto esempio. Tanti giovanissimi, sono riusciti a tirare fuori il proprio talento, grazie alla serietà e professionalità dei propri insegnati che hanno saputo impartire la giusta carica, dando quello input necessario che è servito a far capire a questi talentuosi giovani, che attraverso qualche sacrificio in più, si può ottenere il massimo e magari raggiungere traguardi inaspettati. Adesso aspettiamo di vedere il tanto atteso Concerto di fine anno che si terrà nella Chiesa Madre di S. Pietro il 4 Giugno alle ore 20.30

Salva