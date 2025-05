Aeroporto di Comiso: Dipasquale critica la “protesta paradossale” dei sindaci di centrodestra

Ragusa – Nello Dipasquale, deputato ragusano del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), ha duramente criticato quella che definisce una “protesta paradossale” da parte dei sindaci di centrodestra riguardo la crisi dell’Aeroporto di Comiso. Secondo Dipasquale, è “imbarazzante” che tali amministratori si sveglino solo ora, dopo anni di silenzi e mentre sostengono i governi regionali della loro stessa area politica.

“Sull’aeroporto di Comiso assistiamo al paradosso di sindaci del centrodestra che sostengono i governi regionali della loro area politica e che poi un bel giorno si alzano e si stracciano le vesti per la quasi chiusura dello scalo,” ha dichiarato Dipasquale. “Da anni, come PD e come opposizione all’Ars, denunciamo l’assenza di una politica di rilancio da parte dei governi regionali di centrodestra in merito all’aeroporto di Comiso, ed è imbarazzante che qualche sindaco ora si svegli e protesti per la situazione attuale dello scalo.”

Dipasquale ha evidenziato le disparità di trattamento tra gli aeroporti di Trapani e Comiso, sottolineando come lo scalo ragusano rischi la chiusura a causa di risorse “poche e tardive”. I fondi impegnati per il 2025, infatti, sono considerati insufficienti a salvare la stagione. “La verità è che i governi regionali che si sono succeduti negli ultimi otto anni hanno puntato solo su Trapani, dimenticando Comiso, e questo è accaduto nel silenzio di quegli stessi sindaci di centrodestra che adesso lanciano allarmi tardivi e poco credibili gridando allo scandalo.”

Il deputato dem ha attribuito la situazione anche alla “totale assenza di una strategia complessiva da parte dei governi Musumeci e Schifani sugli aeroporti minori”. Per Dipasquale, queste infrastrutture dovrebbero invece essere strategiche in una regione che affronta i problemi dell’insularità e della quasi impraticabilità del sistema viario.

In un’ottica storica, Dipasquale ha ricordato che l’unico anno in cui l’Aeroporto di Comiso ha ricevuto gli stessi fondi di Trapani è stato il 2016, sotto il governo Crocetta. Inoltre, ha evidenziato che il primo intervento per la progettazione dell’area cargo al Pio La Torre, nel 2018, fu finanziato grazie a un suo intervento.

In conclusione, il parlamentare del PD ha invitato i sindaci “che soltanto ora scoprono il rischio chiusura dell’aeroporto di Comiso” a rivolgersi ai loro referenti regionali per chiedere conto e ragione delle scelte sbagliate degli ultimi anni.

